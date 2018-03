mytaxi dostępne na Śląsku

Aplikacja mytaxi dotarła do Katowic i miast wchodzących w skład konurbacji śląskiej. Dodatkowo, z okazji oficjalnego startu mytaxi przygotowało w tym regionie promocję 50 proc. mniej, która potrwa aż do końca kwietnia.

Zdjęcie Usługa mytaxi już dostępna na Śląsku /materiały prasowe

To, co wyróżnia mytaxi na tle lokalnej konkurencji, to objęcie w pierwszą strefę taxi nie tylko Katowic, ale też wszystkich miast z nimi graniczących, czyli Mikołów, Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Na wszystkich kursach pomiędzy tymi miastami w dzień obowiązywać będzie zawsze 1. taryfa. Natomiast dla kursów poza wyznaczoną strefą, mytaxi planuje wprowadzić atrakcyjne stawki ryczałtowe obowiązujące całą dobę. Ryczałty obejmą połączenia do miast: Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze i Gliwice, Oświęcim, a także na lotniska w Pyrzowicach i Balicach.



Reklama

mytaxi swój nowy oddział w konurbacji śląskiej otwiera z flotą ponad 150-ciu zarejestrowanych kierowców posiadających licencję taksówkarską i spełniających wszystkie wymagania do wykonywania legalnego przewozu osób.



- Planujemy dwukrotnie powiększyć liczbę kierowców mytaxi na Śląsku w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, by jeszcze bardziej zwiększyć dostępność mytaxi w tym regionie - powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce.

mytaxi w Polsce dostępne jest od 2012 roku, w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. W tych miastach do mytaxi dołączyło łącznie 4800 kierowców, a dzięki udostępnieniu mytaxi na Śląsku liczba ta przekroczy 5000. Wybór konurbacji śląskiej jako kolejnego oddziału mytaxi jest nieprzypadkowy.



Katowice to ważny punkt na mapie polskiego rynku taxi. Statystyki Urzędu Miasta wskazują, że liczba taksówek wynosi tu około 1000, co daje jedną taksówkę na 280 mieszkańców. Dla porównania w Warszawie stosunek ten wynosi 1:180. Szansą na zwiększenie udziału taksówek w transporcie miejskim są mobilne aplikacje takie jak mytaxi, które odpowiadają na aktualne oczekiwania pasażerów.