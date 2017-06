Motorrad Concept Link – elektryczny jednoślad od BMW

Marka BMW przedstawiła swoją wizję przyszłej bezemisyjnej mobilności na dwóch kołach w mieście: BMW Motorrad Concept Link. Model studyjny łączy cyfrową komunikację z wymogami poruszania się jednośladem w mieście.

Zdjęcie Motorrad Concept Link /INTERIA.PL/informacje prasowe

Koncept pojazdu jest inspirowany zaprezentowanym rok temu modelem BMW Motorrad Vision NEXT 100. Niewielki jednoślad ma być napędzany silnikiem elektrycznym co ma skutkować szybkim startem spod świateł i ogólną lekkością prowadzenia. Niewielka wysokość całkowita umożliwi wsiadanie nie tylko z boku, ale i od tyłu. Bieg wsteczny zapewni optymalne manewrowanie co może okazać się idealnym rozwiązaniem na ciasnych, miejskich parkingach.

BMW Motorrad Concept Link ma zaoferować nową, miejską interpretację połączenia kierowcy, pojazdu i otoczenia. Pojazd zapewni kierowcy komunikację również podczas jazdy, rozszerzając jego dotychczasową mobilność o nowe możliwości. Motocykl koncepcyjny zna na przykład kalendarz, a tym samym najbliższe miejsca docelowe kierowcy, najszybszą albo najciekawszą trasę dojazdu do nich, a na życzenie nawet odpowiednią muzykę.

Ważnym punktem jest też jazda bez rozpraszania uwagi. Motocykl nie ma klasycznego zestawu wskaźników. Zamiast tego najważniejsze informacje, takie jak prędkość, wskazówki nawigacyjne i stan akumulatora, wyświetlane są na szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. Drugorzędne informacje wyświetlane są na dużym panelu pod kierownicą. Ten umożliwia wiele interakcji z otoczeniem oraz komunikację Bike-2-X. Dotykowy ekran pozwala na odczyt i obsługę wielu różnych informacji z zakresu inforozrywki, komunikacji czy planowania trasy. Indywidualnie konfigurowane przyciski funkcyjne na kierownicy z funkcją dotykową umożliwiają szybki dostęp do ulubionych albo często używanych funkcji bez odrywania rąk od kierownicy.

Na uwagę zasługuję także nowoczesny design pojazdu, zwłaszcza wydłużona, niska sylwetka oraz płaskie siedzenie. To drugie oferuje podłużną regulację co pozwala na optymalne dopasowanie ergonomii. Przesuwne drzwiczki zapewniają szybki i łatwy dostęp do wnętrza w każdej sytuacji. Dwie diodowe lampy przednie mają minimalistyczną formę. Umieszczone wokół ciemnego rdzenia mocno wymodelowane panele boczne optymalizują aerodynamikę oraz chronią przed wiatrem i niepogodą. Również koła są całkowicie zabudowane po bokach, co dodatkowo podkreśla nowoczesny wygląd motocykla.

Połącznie bezemisyjnego, dynamicznego napędu, nowej stylistyki, komunikacji i modnego, funkcjonalnego wyposażenia dla kierowców sprawia, że BMW Motorrad Concept Link jest wyrazem tego, jak BMW Motorrad widzi na przyszłość mobilność w mieście.