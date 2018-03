Mission E Cross Turismo - elektryczna przyszłość Porsche

W Genewie debiutuje Porsche Mission E Cross Turismo – studium koncepcyjne elektrycznego modelu typu CUV (Cross Utility Vehicle).

Zdjęcie Szkic projektowy koncepcyjnego Mission E Cross Turismo /materiały prasowe

Mierzący 4,95 m długości prototyp ma napęd na cztery koła i 800-woltową architekturę, przygotowaną do podłączania do sieci szybkiego ładowania. Za napęd elektrycznego konceptu Porsche służą dwa silniki elektryczne z magnesami trwałymi o mocy systemowej ponad 600 KM (440 kW). Zapewnia to Mission E Cross Turismo przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 3,5 s, a od 0 do 100 km/h - w niespełna 12 s.

Poza świetnymi osiągami i naprawdę interesującym wyglądem, Porsche Mission E Cross Turismo posiada także innowacyjną koncepcję obsługi i wyświetlania informacji z ekranem dotykowym oraz śledzeniem ruchu gałek ocznych.

Gotowy do wyjechania na drogi prototyp Mission E Cross Turismo jest kontynuacją studium Mission E, zaprezentowanego przez Porsche podczas międzynarodowego salonu samochodowego we Frankfurcie w 2015 r. Seryjny model na bazie tego pojazdu będzie świętował swoją premierę w przyszłym roku.