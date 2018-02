MINI jeszcze bardziej inteligentne i cyfrowe

Od marca 2018 r. dla wszystkich nowych samochodów MINI dostępna będzie opcjonalnie karta SIM 4G. Daje to kierowcom MINI dostęp do cyfrowego świata spersonalizowanych usług, które jeszcze bardziej upraszczają codzienną mobilność i planowanie.

Zdjęcie Usługa MINI Connected /materiały prasowe

Aktualizacja wprowadza w MINI najnowsze usługi cyfrowe.

Dzięki opcjonalnej karcie SIM 4G i aktualizacji aplikacji MINI Connected od marca 2018 r. klient otrzyma szereg nowych usług cyfrowych. Obejmują one m. in. powiadomienia Time-to-Leave (komunikaty push umożliwiające punktualne wyruszenie), Send to Car (przesyłanie celów nawigacyjnych ze smartfonu do samochodu), Usługi Zdalne (np. blokowanie drzwi przez smartfon) oraz, w przypadku zelektryfikowanych modeli MINI, timer ładowania, wyszukiwanie stacji ładowania i osobisty stan wydajności. Nowa usługa MINI Concierge jest idealną pomocą w podróży: serwis Concierge dostępny jest telefonicznie przez całą dobę i pomaga kierowcy uzyskać informacje i dane adresowe, sprawdza połączenia i udziela praktycznych wskazówek dotyczących podróżowania.

Nowe usługi MINI Connected oferowane są w trzech pakietach: Connected Media, Connected Navigation, Connected Navigation Plus. W połączeniu z aplikacją MINI Connected w smartfonie umożliwia to korzystanie z szerokiej gamy usług cyfrowych zarówno w samochodzie, jak i poza nim.

Usługa MINI Connected zostanie rozszerzona od marca w 43 krajach: Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kuwejt, Luksemburg, Malezja, Makau, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.