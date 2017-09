McLaren Ultimate Vision Gran Turismo - samochód sportowy prosto z gry

McLaren Automotive wybiega w przyszłość i prezentuje samochód Ultimate Vision Gran Turismo, który powstał we współpracy z producentami gry Gran Turismo Sport na PlayStation 4.

Zdjęcie McLaren Ultimate Vision Gran Turismo /materiały prasowe

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo powstał w odpowiedzi na postulat twórcy gry Kazunori Yamauchiego. Wezwał on producentów samochodów do zaprojektowania "wizjonerskich aut GT", które zmierzą się ze sobą w grze Gran Turismo Sport. Mimo, że zaproponowany przez McLaren pojazd nie jest prototypem konkretnego modelu, Ultimate Vision Gran Turismo to przykład samochodu, jaki może wejść na rynek pod szyldem McLaren po 2030 roku. Gracze będą mogli wybierać spośród trzech wzorów: Performance, Ulterior i Noir.



Projektowanie auta na potrzeby wirtualnego świata oznaczało dla inżynierów wolność od obciążeń i ograniczeń dotyczących aut przeznaczonych do produkcji. Dzięki temu zespół konstruktorów McLaren stworzył model Ultimate Vision Gran Turismo, który znacznie wybiega w przyszłość, przekracza granice rzeczywistych możliwości projektowych, a przy tym pozostaje wierny podstawowym zasadom marki.



Wygląd modelu Ultimate Vision Gran Turismo odzwierciedla jego możliwości i charakter, co oznacza, że każda linia i detal spełniają konkretny cel. Podobnie jak w standardowych autach McLaren, kabina w kształcie kropli i duże przeszkolone powierzchnie gwarantują lepszą widoczność. Aby zapewnić kierowcy możliwie najlepsze doświadczenia podczas jazdy, w modelu zastosowano innowacyjne ustawienia siedzeń - fotel kierowcy jest nie tylko umiejscowiony z przodu i centralnie na podwoziu, ale kierowca jest pochylony wprzód, a pozostałe elementy samochodu szczelnie go otulają.



- Chcieliśmy stworzyć zupełnie nowy i innowacyjny model, a McLaren Ultimate Vision Gran Turismo pomógł nam zrealizować to marzenie. W tym samochodzie kierowca jest w samym sercu akcji, a dzięki niezwykłym efektom dźwiękowym i zapierającemu dech w piersiach przyspieszeniu odczuwa jazdę wszystkimi zmysłami. Z perspektywy gracza, jazda tym modelem będzie całkiem nowym przeżyciem: wyjątkowy przeszklony kokpit i pozycja za kierownicą, która przypomina jazdę motocyklem - głowa kierowcy znajduje się zdecydowanie z przodu, niemal tuż nad przednią osią - pozwalają zobaczyć dokładnie, gdzie kończy się zakręt, dzięki czemu gracz zyskuje cenne milisekundy podczas każdego okrążenia. Abstrahując od wszystkich innych elementów, model McLaren Ultimate Vision Gran Turismo jest po prostu zachwycający. Design samochodu idealnie odzwierciedla jego misję i założenia: to perfekcyjny wyraz obowiązujących aktualnie podstaw i zasad projektowych McLaren, które wdrażamy w aucie przyszłości - powiedział Rob Melville, Dyrektor ds. wzornictwa McLaren Automotive.



McLaren to pionier w zakresie wykorzystania włókna węglowego w Formule 1, a obecnie ten wytrzymały, a zarazem lekki materiał jest stosowany w podwoziach standardowych aut McLaren. Włókno węglowe szeroko wykorzystano przy budowie górnych elementów konstrukcyjnych i nadwozia Ultimate Vision Gran Turismo, a także podwozia samochodu, dzięki czemu masa własna pojazdu to tylko 1000 kg.



Ultimate Vision Gran Turismo wyposażono w ultrazaawansowaną aktywną technologię aerodynamiczną, nazwaną Integrated Active Aero. Polega ona na otwarciu niewielkich pokryw otworów wokół wlotów powietrza na najważniejszych powierzchniach pojazdu podczas jazdy w zakrętach, aby uzyskać opór powietrza i wygenerować siłę docisku, zamiast poruszać wszystkimi powierzchniami jednocześnie. Dzięki temu samochód pozwala lepiej się prowadzić, korzystając z aktywnych funkcji aerodynamicznych przy wykorzystaniu mniejszej liczby ruchomych elementów, co sprawia, że konstrukcja jest mniej skomplikowana, a masa auta mniejsza. Centralnie zainstalowane węglowo-ceramiczne hamulce tarczowe redukują masę nieresorowaną, a kierowca może monitorować temperaturę hamulców podczas wyścigu.



Moc generuje przełomowy napęd hybrydowy. 4-litrowy silnik V8 twin turbo McLaren napędza tylne koła, podczas gdy silniki elektryczne znajdują się w każdym kole z przodu pojazdu. Gracze będą mogli cieszyć się mocą 1,150 KM, momentem obrotowym na poziomie 1,275 NM, dostępnym natychmiast po starcie dzięki napędowi elektrycznemu i na cztery koła. Jedynym z głównych założeń podczas planowania modelu Ultimate Vision Gran Turismo było oddanie realnych emocji, jakie u kierowcy wywołuje dźwięk silnika McLaren pracującego na pełnych obrotach. Dlatego też napęd hybrydowy i układ wydechowy współpracują ze sobą, tworząc unikalną symfonię dźwięków, które słychać nawet w kabinie kierowcy.



Gra Gran Turismo Sport, która będzie dostępna od października tego roku, to najnowszy tytuł z serii Gran Turismo na konsole Sony PlayStation. Gran Turismo Sport daje graczom możliwość wyboru preferowanego samochodu z gamy pojazdów produkcyjnych i modeli koncepcyjnych oraz stawania do wyścigu w jednej z 17 lokalizacji, w tym na trasie 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring, Brands Hatch i innych światowej klasy torach. Opracowany z myślą o tym tytule model McLaren Ultimate Vision Gran Turismo dołączy do rzeczywistych modeli aut McLaren, takich tak McLaren 650S Coupe i 650S GT3.