Londyńska policja stawia na wodór

Metropolitan Police Service odebrała pierwsze 11 egzemplarzy elektrycznej Toyoty Mirai na ogniwa paliwowe. Samochody już wkrótce trafią do służby. Do 2020 roku londyńska policja będzie dysponować 550 samochodami o zerowej emisji.

Zdjęcie Walka londyńczyków ze smogiem sięga lat 50. /materiały prasowe

Toyota Mirai to samochód elektryczny napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi. Jest zasilany z własnej elektrowni znajdującej się na pokładzie auta. Mirai nie emituje żadnych spalin i zapewnia zasięg, komfort jazdy oraz wygodę obsługi na takim samym poziomie jak konwencjonalne samochody klasy średniej. Auto dzięki maksymalnej mocy 155 KM zapewnia wysoką dynamikę (0-100 km/h w 9,6 s), a dostępny w pełnym zakresie obrotów maksymalny moment obrotowy zapewnia większą zrywność niż porównywalne auta spalinowe, co ułatwia ruszanie spod świateł czy włączanie się do ruchu.

Policyjne Toyoty będą mogły być tankowane na jednej z pięciu londyńskich stacji wodoru. Warto tu dodać, że Mirai tankuje się jak każdy konwencjonalny samochód - wystarczą 3 minuty, żeby pełen zbiornik paliwa zapewnił zasięg od 550 do 700 km.

Wielka Brytania stawia na wodór

Rozpoczęty proces zakupowy londyńskiej policji to już kolejny zakup wodorowej floty w Wielkiej Brytanii. Już w 2015 roku Toyoty Mirai trafiły do wypożyczalni GreenTomatoCars. Firma wyróżnia się tym, że oferuje swoim klientom najbardziej oszczędne samochody i najnowocześniejsze technologie. Julia Thomas, dyrektor zarządzająca firmy, podkreślała wtedy, że londyńska wypożyczalnia chce jak najmocniej przyczynić się do stworzenia czystego transportu miejskiego przyszłości.

W 2016 roku Toyoty Mirai trafiły również do brytyjskiej wypożyczalni Europcar. Firma otrzymała na nowe zeroemisyjne pojazdy grant z Office of Low Emission Vehicles (OLEV). Grant został przyznany z funduszu 35 milionów funtów, który rząd Wielkiej Brytanii przeznaczył na wzmocnienie sprzedaży samochodów o bardzo niskiej lub zerowej emisji spalin.

Warto dodać, że GreenTomatoCars i Europcar nie były pierwszymi instytucjonalnymi klientami w Wielkiej Brytanii, którzy zainwestowali w Toyotę Mirai. Pierwszy egzemplarz kupiło miejskie przedsiębiorstwo Transport of London. Mer Londynu podczas wizyty w Japonii zamówił na potrzeby miasta łącznie 12 egzemplarzy tego modelu.