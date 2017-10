LG i QUALCOMM stworzą nową generację systemów łączności dla samochodów

Firmy LG Electronics oraz Qualcomm nawiązały strategiczną współpracę, której celem jest rozwijanie nowej generacji rozwiązań dla samochodów podłączonych do Internetu (connected cars).

Zdjęcie Partnerstwo LG i Qualcomm /INTERIA.PL/informacje prasowe

W ramach partnerstwa, w Korei Południowej zostanie utworzone centrum badawcze, w którym będą prowadzone prace nad siecią 5G dla pojazdów. Prace skupią się w szczególności nad technologiami łączności C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), która niezbędna jest dla sukcesu następnej generacji samochodów autonomicznych.

Jako liderzy innowacji w dziedzinie urządzeń mobilnych, firmy LG i Qualcomm posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz rozległą wiedzę dotyczącą technologii 5G, kluczowej do wdrożenia systemu łączności pojazdu z Internetem. W porównaniu do sieci LTE, standard 5G pozwala uzyskać nawet 5-krotnie większą prędkość transmisji danych oraz 10-krotnie mniejsze opóźnienie, dzięki czemu przesyłanie danych odbywa się w tempie dostosowanym do rzeczywistych sytuacji w ruchu drogowym.

System C-V2X wykorzystuje sieć komórkową, by dwukrotnie wydłużyć czas pracy urządzeń. Jednocześnie gwarantuje niższe koszty niż w systemach wydzielonej łączności krótkiego zasięgu DSRC (Dedicated Short Range Communications). W niektórych krajach Europy i Azji są prowadzone testy eksploatacyjne oraz prace normalizacyjne, dzięki którym wprowadzenie systemu stałoby się możliwe już w 2020 roku. Technologia ta ma zostać użyta także w standardzie 3GPP (Third Generation Partnership Project) Release 14.

Zawarcie umowy, którą podpisali Kim Jin-yong, wiceprezes działu LG Vehicle Components Smart oraz Nakul Duggal, wiceprezes i manager ds. produktu firmy Qualcomm, odbyło się w ośrodku badawczym LG Electronics Science Park w Seulu. Obie firmy rozpoczęły współpracę bezpośrednio po spotkaniu.