LG Electronics oraz HERE chcą współpracować nad rozwojem samochodów autonomicznych

LG Electronics nawiązuje współpracę z firmą HERE Technologies (HERE), ogólnoświatowym dostawcą cyfrowych map nawigacyjnych oraz usług lokalizacyjnych. Partnerstwo zaowocuje stworzeniem rozwiązań telematycznych nowej generacji przeznaczonych do samochodów autonomicznych.

Zdjęcie LG Electronics nawiązuje współpracę z firmą HERE Technologies /materiały prasowe

Efektem końcowym prac ma być połączenie zaawansowanej technologii telematycznej firmy LG z precyzyjnymi mapami i usługami lokalizacyjnymi opartymi na platformie HERE Open Location Platform. Dzięki planowanej współpracy, LG i HERE chcą zaoferować firmom motoryzacyjnym z całego świata niezawodne i bezpieczne centrum przesyłania danych na potrzeby wysoce zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych pojazdów.

Telematyka obejmuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i informatyki, które pozwalają na świadczenie usług związanych z bezpieczeństwem pojazdów oraz rozrywką, np. nawigacja, potwierdzanie lokalizacji, czy przesyłanie informacji alarmowych. Rozwiązania te wykorzystują różnorodne technologie, od GPS i DMB (Digital Multimedia Broadcasting) po Bluetooth, Wi-Fi i sieci komórkowe. Firma LG od lat wprowadza rozwiązania nowej generacji, umożliwiając tym samym dostęp do precyzyjnych map cyfrowych spełniających wymagania szybko rozwijającej się branży pojazdów autonomicznych.

Firma HERE jest czołowym dostawcą cyfrowych map oraz usług lokalizacyjnych dla branży motoryzacyjnej, które znalazły się w ponad 100 milionach pojazdów jeżdżących na całym świecie. Ponadto, wraz z producentami samochodów, pracuje nad precyzyjną, opartą na chmurze, mapie HD Live Map, która komunikuje się z systemami wspomagania kierowcy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) oraz funkcjami zautomatyzowanego kierowania pojazdem. HD Live Map, którą LG chce zastosować we wspólnie opracowanym rozwiązaniu skierowanym do producentów samochodów, analizuje (wykorzystując zainstalowane w pojeździe czujniki, kamery, itp.) drogę i jej otoczenie oraz rozpoznaje wszystkie elementy istotne dla kierowania pojazdem, takie jak oznaczenia pasów ruchu, znaki stop, przejścia dla pieszych, znaki ograniczeń prędkości, czy sygnalizatory świetlne.

W 2015 roku konsorcjum ogólnoświatowych firm motoryzacyjnych - Audi, BMW i Daimler zostało właścicielem firmy HERE, doceniając tym samym jej innowacyjność oraz potencjał do dalszego rozwoju, m.in. w branży technologicznej.

W niedalekiej przyszłości, systemy telematyczne odegrają kluczową rolę jako centrum przesyłania danych dla pojazdów autonomicznych. Czujniki, takie jak kamery, radar i lidar, wchodzące w skład systemu ADAS, zbierają informacje o otoczeniu i przesyłają dane do chmury wraz z informacjami o znajdujących się w pobliżu pojazdach uzyskanymi za pośrednictwem technologii V2X (Vehicle-to-Everything). Wszystkie zgromadzone dane są wielokrotnie analizowane i przesyłane do systemów telematycznych w pojazdach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do autonomicznego prowadzenia samochodów.

Rozwiązania telematyczne LG współpracują z różnorodnymi technologiami, od GPS i Bluetooth po Wi-Fi i sieci komórkowe. Inżynierowie koreańskiego producenta prowadzą intensywne prace nad produktami 5G, które idealnie nadają się do zastosowań w pojazdach autonomicznych nowej generacji. Dzieje się tak, ponieważ w porównaniu do sieci LTE pozwalają na zwiększenie prędkości przesyłania danych o 300 - 400%, jednocześnie redukując 10-krotnie ewentualne opóźnienia.