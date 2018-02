I.D. VIZZION – samochód przyszłości według Volkswagena

Podczas salonu samochodowego w Genewie, Volkswagen zaprezentuje swoją wizję pojazdu przyszłości. Studyjny model I.D. VIZZION posiada elektryczny napęd, a jego wnętrze jest pozbawione kierownicy i widocznych elementów obsługi.

Zdjęcie I.D. VIZZION /materiały prasowe

I.D. VIZZION jest czwartym modelem z rodziny I.D. Volkswagena. Dzięki nowym technologiom, automatycznemu systemowi obsługi oraz eleganckiemu nadwoziu ta limuzyna wyższej klasy wskazuje kierunek w jakim zamierza pójść Volkswagen w dziedzinie techniki i stylistyki swoich przyszłych modeli elektrycznych.

Wnętrze I.D. VIZZION inżynierowie podporządkowali możliwościom autonomicznej jazdy. Kierowaniem pojazdem zajmuje się "cyfrowy kierowca" korzystający z licznych systemów asystujących; w aucie nie ma kierownicy ani widocznych elementów obsługi. Kierowca i pasażerowie mogą cieszyć się jeszcze większym bezpieczeństwem i komfortem. Studyjny samochód jedzie, kieruje i nawiguje w ruchu drogowym zupełnie samodzielnie, dzięki czemu pasażerowie podczas jazdy mogą poświęcić się własnym zajęciom. Wirtualny "gospodarz" pojazdu, z którym pasażerowie mogą się porozumiewać przy pomocy mowy i gestów, dzięki temu, że jest elementem cyfrowego systemu pokładowego, doskonale zna upodobania pasażerów i zaspokaja je w wypadku każdego z nich indywidualnie.

Zdjęcie I.D. VIZZION / materiały prasowe

Moc systemowa modelu I.D.VIZZION (długość nadwozia: 5,11 m) wynosi 225 kW. Prędkość maksymalna to 180 km/h. Litowo-jonowe akumulatory o pojemności 111 kWh sprawiają, że zasięg auta (wliczając w to energię odzyskiwaną podczas hamowania) wynosi do 665 km. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu obydwa silniki elektryczne współpracują ze sobą w maksymalnie efektywny sposób przekazując siłę napędową na wszystkie cztery koła.

I.D.VIZZION pokazuje jak wielkie możliwości daje nowa platforma MEB Volkswagena przeznaczona do konstruowania samochodów elektrycznych. Jest ona technologiczną podstawą do budowy przyszłych elektrycznych samochodów marki, zapewnia im duży zasięg, daje możliwość jak najefektywniejszego zagospodarowania ich wnętrz i pozwala na produkcję po optymalnych kosztach.

Marka Volkswagen zamierza do 2025 roku wprowadzić na rynek ponad 20 elektrycznych modeli. W 2020 roku pojawi się model I.D. - elektryczne auto klasy kompaktowej, a potem w krótkich odstępach czasu zadebiutują nowy elektryczny SUV - I.D. CROZZ oraz van I.D. BUZZ.