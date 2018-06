Elektryczny Volkswagen wygrywa Pikes Peak

Wyścigowy model I.D. R Volkswagena zapisał się w historii Pikes Peak. Elektryczny pojazd o mocy 680 KM pokonał spalinowych konkurentów i nie tylko poprawił dotychczasowy rekord w kategorii samochodów elektrycznych, lecz także rekord wszech czasów ustanowiony przez Sébastiena Loeba.

Zdjęcie I.D R Pikes Peak bije rekord trasy /materiały prasowe

Słynny wyścig Pikes Peak International Hill Climb - przez znawców zwany też Wyścigiem do chmur - odbywa się od 1916 roku w pobliżu Colorado Springs w Rocky Mountains. Wiedzie on przez niebezpieczną trasę złożoną z 19,99 kilometrów i 156 zakrętów, a na jego pokonanie przypada tylko jedna próba. Tym razem zwycięstwo świętował Romain Dumas, który pokonał konkurentów startując w niezwykłym samochodzie elektrycznym o niewielkiej masie, maksymalnym docisku do podłoża i jak największej mocy.

Mowa o specjalnie przygotowanym Volkswagenie I.D. R Pikes Peak, którego waga wraz z akumulatorami nie przekracza 1.100 kg. Projektując jego zespół napędowy Volkswagen wykorzystał symulacje komputerowe, które pozwoliły określić optymalny stosunek energii i mocy potrzebnych do ustanowienia rekordu podczas wjazdu na szczyt Pikes Peak. W zakresie aerodynamiki trzeba było rozwiązać inną trudność - zrekompensować mniejszy docisk do podłoża spowodowany rozrzedzonym powietrzem jakie występuje na dużej wysokości. Rezultat? Smukłe i niskie nadwozie oraz wielki spojler z tyłu.

Volkswagen poszedł nową drogą także pod względem technologii ładowania akumulatorów - celem było stworzenie systemu jak najszybszego, a jednocześnie jak najbardziej ekologicznego ich zasilania. Regulamin nie ułatwiał zadania - w wypadku przerwania wyścigu ładowanie nie mogło trwać dłużej niż 20 minut. Potrzebną do tego energię elektryczną wytwarzały generatory znajdujące się przy linii startu, u podnóża góry Pikes Peak. Zdecydowano się na wybór gliceryny jako paliwa; z chemicznego punktu widzenia jest to alkohol cukrowy. Paliwo to - powstające np. podczas produkcji biodiesla - spala się nie emitując niemal żadnych szkodliwych substancji. Sama gliceryna nie jest szkodliwa, a nawet używa się jej jako dodatku do produkcji środków spożywczych i kosmetyków.

Rekord za rekordem

Od ogłoszenia i rozpoczęcia realizacji "projektu Pikes Peak" 18 października 2017 roku do jazdy po rekord 24 czerwca 2018 roku minęło tylko 250 dni. Na stworzenie profesjonalnego prototypu z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii napędu elektrycznego, szczególnymi wymaganiami w zakresie akumulatorów, aerodynamiki i zawieszenia to naprawdę bardzo niewiele czasu.

Dumas z wynikiem 7 minut i 57,148 sekundy znalazł się teraz na szczycie listy zwycięzców górskiego wyścigu Pikes Peak, zostawiając za sobą takie znakomitości, jak Sébastien Loeb, Walter Röhrl (D), Michèle Mouton (F), Stig Blomqvist (S), Nobuhiro Tajima (J) oraz Rod Millen i jego syn Rhys (obaj NZ).