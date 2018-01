Elektryczny ekosystem Nissana

Zaledwie 3 miesiące po zaprezentowaniu ambitnych założeń elektrycznego ekosystemu, Nissan zaprezentował swoje technologie w akcji. Japoński producent podzielił się swoją wizją zeroemisyjnej przyszłości podczas wydarzenia „Nissan Electric Ecosystem Experience”.

Zdjęcie Nissan angażuje się w tworzenie infrastruktury dla samochodów elektrycznych /materiały prasowe

"Nissan Electric Ecosystem Experience", zorganizowane na hiszpańskiej Teneryfie, potwierdza zaangażowanie japońskiej marki w inteligentną mobilność. Głównym punktem wydarzenia jest możliwość jazdy nowym Nissanem LEAF, w stu procentach elektrycznym samochodem, a także udoskonalonym modelem e-NV200. Nissan prezentuje również aktualne informacje na temat swoich działań dotyczących infrastruktury i zarządzania energią.

Nowy Nissan LEAF

Głównym bohaterem Nissan Electric Ecosystem Experience jest nowy Nissan LEAF. Najlepiej sprzedający się samochód elektryczny na świecie oferuje zasięg wynoszący 378 km według NEDC. Nowy Nissan LEAF jest również pierwszym samochodem, który przeszedł procedurę testową WLTP. W jeździe mieszanej (po mieście i na autostradzie) model przejechał 270 km, natomiast w warunkach wyłącznie miejskich - aż 415 km bez konieczności ładowania.

Pojazd jest wyposażony w pomysłowe rozwiązania, takie jak zaawansowany system ProPILOT, podnoszący bezpieczeństwo i komfort prowadzenia czy technologię e-Pedal zapewniającą płynne przyspieszanie i hamowanie za pomocą wyłącznie pedału przyspieszenia, przy jednoczesnym nieustannym odzyskiwaniu energii.



Udoskonalony elektryczny samochód dostawczy

Kolejnym nowym produktem prezentowanym podczas Nissan Electric Ecosystem Experience jest udoskonalony Nissan e-NV200, który obecnie jest wyposażony w akumulator 40 kWh. Dzięki niemu zasięg pojazdu zwiększył się do nawet 280 km według NEDC - to o 60% więcej niż dotychczas - przy niezmienionych wymiarach przestrzeni ładunkowej oraz ładowności. Ponadto model wyposażono w bezstopniową skrzynię biegów, która ułatwia jazdę i czyni ją bezpieczniejszą. Udoskonalony e-NV200 przeszedł testy według procedury WLTP, osiągając 301 km zasięgu w cyklu miejskim oraz 200 km w cyklu mieszanym. Co najważniejsze, model podąża za zmianami wprowadzanymi w centrach miast i sprawia, że firmy będą mogły realizować tam dostawy stuprocentowo elektrycznymi pojazdami.

Zdjęcie Nissan e-NV200 / materiały prasowe

Nissan angażuje się w tworzenie infrastruktury dla samochodów elektrycznych

Podczas wydarzenia Futures 3.0 w październiku zeszłego roku, Nissan ogłosił swoje plany dotyczące rozbudowy istniejącej sieci ładowarek zewnętrznych o 20% w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Do tej pory, korzystając ze standardu szybkiego ładowania CHAdeMO, Nissan pomógł w budowie najbardziej kompleksowej sieci ładowarek w Europie, obejmującej ponad 4700 szybkich ładowarek.

Firma współpracuje z wiodącymi partnerami, firmami i samorządami lokalnymi w całej Europie, by powstająca infrastruktura zapewniała maksymalną wygodę kierowcom. Nowe ładowarki będą zlokalizowane przy autostradach oraz w najważniejszych miejscowościach Europy. Nissan w całej Europie bierze udział w 11 projektach, które mają na celu rozwój sieci ładowania (szczegółowe informacje na temat tych projektów znajdują się w załączniku).

Zdjęcie Nowy Nissan LEAF / materiały prasowe

Przełom w dostępie do bezpłatnej energii dla kierowców samochodów elektrycznych

Firma Nissan po raz kolejny przedstawia również założenia swojej ambitnej misji zaprezentowanej podczas Futures 3.0, dotyczącej oferowania bezpłatnego dostępu do energii elektrycznej posiadaczom samochodów elektrycznych.

W ubiegłym roku Nissan testował w Danii ten rewolucyjny, nowy sposób jazdy samochodem. Obecnie jest to oferta dostępna dla wszystkich klientów flotowych w całym kraju. Wykorzystując opracowaną przez Nissana technologię dwukierunkowego ładowania, klienci mogą pobierać energię z sieci do samochodu, a następnie odsprzedawać ją z powrotem do sieci. Zgodnie z ofertą, po uiszczeniu symbolicznej opłaty za instalację ładowarki V2G, firmy nie ponoszą dalszych opłat za energię i mogą bezpłatnie ładować swoje samochody elektryczne.

Dania to dopiero początek. W Wielkiej Brytanii Nissan podjął współpracę z firmą OVO Energy, która umożliwia klientom tańszy zakup domowego urządzenia xStorage pozwalającego na "odsprzedaż" energii z powrotem do sieci. Użytkownik takiego modułu może liczyć na dodatkowy dochód wynoszący średnio 650 euro rocznie.

Nissan cały czas testuje w Europie rozwiązania, które mają sprawić, że darmowa energia stanie się kamieniem milowym w rozwoju elektromobilności.