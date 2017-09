Elektryczne samochody na targach we Frankfurcie

14 września br. we Frankfurcie nad Menem rozpocznie się najważniejsza impreza branży motoryzacyjnej, czyli targi IAA 2017. Wystawcy z prawie 40 krajów zapowiadają ponad 50 premier. Sprawdziliśmy jakie nowości czekają na miłośników aut elektrycznych i hybrydowych.

Zdjęcie Targi IAA 2017 /INTERIA.PL/informacje prasowe

Podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie będzie miało miejsce kilka ciekawych premier samochodów w pełni elektrycznych oraz hybrydowych. BMW przedstawi odświeżone i3, w którym wymienione zostały zderzaki, odświeżono także lampy i felgi. Baterie pozostaną te same (94 Ah). Najciekawszy będzie jednak debiut usportowionej wersji niemieckiego EV - i3s, która m.in. otrzyma obniżone o 10 mm zawieszenie oraz będzie dysponować mocą 188 KM i momentem obrotowym 270 Nm. Od 0 do 100 km/h i3s rozpędzi się w 6,9 s.

Kilka "elektryzujących" premier zapowiedział też Daimler. Niemiecki koncern ujawni pierwszy kompaktowy samochód pod logo EQ, czyli nowej marki produktów w obszarze mobilności elektrycznej, a także zasilaną ogniwami paliwowymi hybrydę typu plug-in - Mercedesa GLC F-CELL EQ Power. Daimler zaprezentuje ponadto smarta vision EQ fortwo - mierzący 2,7 metra długości, w pełni autonomiczny, elektryczny pojazd koncepcyjny oraz Mercedesa-AMG Project ONE. Ten hybrydowy, wykorzystujący technologię z Formuły 1 hipersamochód ma dysponować mocą przekraczającą 1000 KM i prędkością maksymalną ponad 350 km/h.

Honda przedstawi europejską wersję swojego bestsellera w segmencie SUV - CR-V hybrid oraz model Urban EV Concept. Ciekawostką jest, że to pierwszy w pełni elektryczny samochód japońskiego koncernu przeznaczony na rynek europejski. Toyota zaprezentuje koncept C-HR Hy-Power, na razie owiany tajemnicą. Wiadomo, że ma on wskazywać kierunek rozwoju napędu hybrydowego w kluczowych modelach marki. Renault zamierza ujawnić napędzany prądem samochód koncepcyjny SYMBIOZ, zaś Citroen przedstawi limitowaną serię 61 egzemplarzy nowego kabrioletu E-Mehari, który powstał przy współpracy z Domem Mody Courrèges. Pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży pod koniec września tego roku. Publiczność we Frankfurcie zobaczy także prototyp elektrycznego MINI, którego wersja produkcyjna będzie dostępna w salonach od 2019 r.

By szerzej przybliżyć nadchodzące premiery Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych przygotowało specjalną grafikę.