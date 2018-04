Huawei Connected Car to usługa skupiająca się na czterech potrzebach producentów samochodów – gromadzeniu danych, sztucznej inteligencji, Big Data oraz systemach bezpieczeństwa. DS 7 to pierwszy model wyposażony w to rozwiązanie.

Zdjęcie DS 7 - pierwszy samochód wyposażony w HUAWEI Connected Car /materiały prasowe

Branża motoryzacyjna coraz częściej wykorzystuje usługę connected car w miarę rosnącego na nią zapotrzebowania na rynku. Rozwiązanie Huawei Connected Car jest obsługiwane przez platformę Internet of Things (IoT) OceanConnect. Oferuje ono liczne usług biznesowe dla firm za pośrednictwem ogólnoświatowej chmury publicznej Huawei oraz innych chmur obsługiwanych przez Huawei Carrier. Huawei Connected Car wspiera m.in. podróżowanie samochodem, usługi związane z przeglądami i naprawami, zarządzanie flotą, leasing dzielony, ubezpieczenia (UBI) i wiele innych. Podłączając fizycznie samochód do chmury rozwiązanie umożliwia użytkownikom wydobycie z nich nowych zasobów cyfrowych. Dzięki temu producenci aut mogą korzystać z cennych danych, które pozwalają im na budowanie swoistego ekosystemu i przyspieszenie transformacji biznesowej.

Dostępne obecnie usługi obejmują telefony alarmowe, inteligentne parkowanie, monitorowanie stanu technicznego samochodu, ocenę zachowania podczas jazdy, wiadomości i rozrywkę oraz usługi concierge.

Model DS 7 jest dostępny w przedsprzedaży od 20 marca w Chinach. Auto zostanie natomiast oficjalnie zaprezentowane na wystawie Auto China 2018 25 kwietnia. Globalna platforma Huawei będzie również wspierać wszystkie przyszłe asortymenty samochodów Grupy PSA.