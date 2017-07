DigiLab - przyszłość mobilności według Škody

Cyfryzacja, wymiana danych i nowe usługi związane z mobilnością – oto kluczowe założenia Strategii 2025, która będzie kształtowała przyszłość Škody w kolejnych latach. By poszerzyć wykorzystanie cyfrowych technologii w działalności czeskiej marki, Škoda założyła w zeszłym roku w Pradze DigiLab.

Zdjęcie Škoda założyła w zeszłym roku DigiLab /INTERIA.PL/informacje prasowe

"Dziś nie trzeba już posiadać samochodu, by być mobilnym. Naszym zadaniem jest wymyślenie różnych rozwiązań z zakresu mobilności i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników" - mówi kierująca DigiLab ŠKODA AUTO Jarmila Plachá.

Škoda AUTO DigiLab



W tej chwili Škoda AUTO DigiLab pracuje nad ponad czterdziestoma projektami z różnych części świata i ocenia ich przydatność dla Škody. Projekty te obejmują nie tylko start-upy, których innowacje są badane z perspektywy użyteczności dla kierowcy, ale i nowe modele biznesowe stworzone we współpracy z innymi partnerami. Główne obszary zainteresowań stanowią programy typu Mobility with Care, Car-sharing i SmartParking.

Mobility with Care

Wyobraźmy sobie, że musimy się zaopiekować członkami naszej rodziny - niech to będą nasze dzieci lub dziadkowie. Musimy być mobilni, by zawieźć ich do szpitala lub na popołudniowe zajęcia, ale w tym samym czasie musimy też załatwić ważną sprawę w pracy. Jednym rozwiązaniem jest taksówka, ale czy naprawdę chcemy powierzyć nieznajomej osobie naszych najbliższych? Odpowiedzią może być platforma umożliwiająca usługę "Mobility with Care" -- w ramach której wprowadzić należy informację, kogo potrzebujemy przetransportować, a resztą zajmuje się już oddelegowany opiekun. Byłaby to prywatna osoba, do której należy samochód, z którego korzysta, wyszkolona w zapewnianiu właściwej opieki. Do programu można by było zakwalifikować się po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Przy złożeniu zamówienia zlecający sam wybierałby kierowcę-opiekuna na podstawie ocen i rekomendacji innych użytkowników, a po usłudze płacił za czas poświęcony na opiekę nad członkami swojej rodziny.

Car-sharing

Przydałby się autostopowicz, który mógłby dorzucić się do paliwa, lub kierowca, który poratowałby tanim transportem? Czy w ten sposób radzimy sobie z codziennymi dojazdami do pracy, szkoły, lub w dłuższych podróżach? Programy typu car-sharing umożliwiają właśnie takie wspólne korzystanie z samochodów, co może się świetnie sprawdzić na przykład w przypadku pracowników dojeżdżających do jednego miejsca pracy na tę samą godzinę. W teorii to nic nowego, ale wyzwanie stawiane przed DigiLab polega na zbalansowaniu popytu i podaży oraz na aktywnej pracy z wygenerowanymi danymi oraz zastosowanie rozwiązań motywujących do wspólnego korzystania z samochodu.

SmartParking

Problemy ze znalezieniem wolnego miejsca? Chcielibyśmy sprawdzić dostępność najbliższego wolnego miejsca, nim dotrzemy na spotkanie? Na całym świecie rozwijanych jest już wiele projektów poświęconych inteligentnemu parkowaniu, a DigiLab Škoda AUTO obecnie analizuje projekt wykorzystujący w szukaniu wolnych miejsc parkingowych dane z sieci komórkowych. To wywodzące się z czeskiego start-upu rozwiązanie przeszło do fazy testów i znalazło już komercyjne zastosowanie w wybranych europejskich krajach. Czeska marka przygotowuje się na głębokie przemiany, które nastąpią w nadchodzących latach tak w kontekście przemysłu motoryzacyjnego, jak i wymiarze społecznym. Na Strategię 2025 marki Škoda, oprócz rozwoju warunków sprzyjających innowacji oraz zwiększania zdolności produkcyjnych, składa się również nieustanna ekspansja gamy modelowej.