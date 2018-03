Czy tak będzie wyglądać transport w przyszłości?

Niedawno zakończone Targi Motoryzacyjne w Genewie to okazja do przyjrzenia się temu, co w przyszłości zaoferować może branża motoryzacyjna. Szwajcarski producent Rinspeed zaprezentował tam swoją wizję pojazdu, który przeobrazi transport publiczny w osobisty środek transportu.

Zdjęcie Snap to nowa wizja transportu /materiały prasowe

Rinspeed co roku przywozi do Genewy samochód koncepcyjny, który obrazuje sposób, w jako postęp technologiczny może zmienić postrzeganie całej branży. Tegoroczny koncept - Snap - jest owocem współpracy szwajcarów z firmą Osram OS, która była odpowiedzialna za zastosowane w samochodzie świateł oraz czujników. Przy wykorzystaniu nowych, "świetlnych" technologii Rinspeed Snap nie tylko samodzielnie przewiezie nas z punktu A do punktu B, ale także dopasuje oświetlenie do naszego nastroju, włączy odpowiednią muzykę i przy okazji zadba o nasze zdrowie, dezynfekując wnętrze pojazdu.

Snap to nowa wizja transportu, gdzie prym wiodą car-sharing, uniwersalność i jazda autonomiczna. Koncept Rinspeeda to pojazd w pełni elektryczny, oferujący dwie opcje wykończenia kabiny przy użyciu tego samego podwozia. Dzięki temu udało się stworzyć pojazd, który w nocy może służyć jako samochód dostawczy, w dzień zmieniając się w komfortową, pasażerską limuzynę.

Dzięki możliwościom technologii Snap może być w całości spersonalizowany i w zależności od potrzeb służyć za oznakowany reklamami transporter, mobilne biuro czy pokój wypoczynkowy. Skaner tęczówki i system rozpoznawania pełnią funkcję kluczyka, jednocześnie profilując pasażerów i dostosowując automatycznie ustawienia, takie jak oświetlenie czy system multimedialny. Zastosowanie światła UV pozwala na dezynfekcję kabiny, minimalizując często utożsamiane z transportem publicznym ryzyko związane z przenoszeniem wirusów i bakterii. System Human Centric Lighting (HCL) może zostać połączony z urządzeniami ubieralnymi, takimi jak smart watche czy trackery fitness i dostosowywać funkcje pojazdu do biorytmu pasażerów.

Zdjęcie Snap może być w całości spersonalizowany / materiały prasowe

Kolejna, istotna funkcja to system projekcji, opartej o technologię LED lub laser. Wykonany niemal w całości z ekranów Risnpeed może na przykład wyświetlać treści reklamowe lub ostrzeżenia dla innych uczestników ruchu w czasie rzeczywistym. Snap wyświetla także powiadomienia na ziemi, co jest niezwykle przydane przy załadunku pojazdu.

Możliwości autonomicznych samochodów zrewolucjonizują podejście producentów, którzy do tej pory koncentrowali się przede wszystkim na kierowcy. Za sprawą konceptów takich jak Rinspeed Snap już za kilkanaście lat wszyscy możemy być pasażerami, którzy wożeni będą przez "świetlistego" szofera.