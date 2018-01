Cruise AV – w pełni autonomiczny samochód od GM

Koncern General Motors wraz z należącą do niego spółką Cruise Automation zaprezentował w pełni autonomiczny pojazd nie wymagający żadnego udziału kierowcy.

Zdjęcie Cruise AV bazuje na platformie Chevroleta Bolt /materiały prasowe

Cruise AV ma nie tylko zwiastować zmiany w motoryzacji, ale także brać w nich czynny udział. Wszystko za sprawą specjalnej petycji złożonej do amerykańskiego ministerstwa transportu w celu wynegocjowania warunków na dopuszczenie autonomicznego pojazdu do ruchu ulicznego. GM prosi o stopniowe zmiany w prawie umożliwiające wdrożenie 2600 egzemplarzy swojego samochodu. To oczywiście tylko początek.



Zdjęcie Cruise AV został pozbawiony zarówno kierownicy jak i pedałów / materiały prasowe

Zbudowany na platformie Chevroleta Bolt EV model Cruise AV jest samochodem całkowicie elektrycznym. Pojazd został wyposażony w specjalne oprogramowanie i podzespoły umożliwiające samodzielną jazdę. Pomóc w tym ma ponad 21 radarów i blisko 16 kamer służących do rozpoznawania obiektów.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem GM, Cruise AV może stać się jednym z pierwszych autonomicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu miejskiego - w tym zupełnie pierwszym pozbawionym kierownicy oraz samych pedałów.