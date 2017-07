Autonomiczny Citroën przejechał przez bramkę autostradową

Dwa tygodnie temu w środę o 10.30 na autostradzie zarządzanej przez VINCI Autoroutes, autonomiczny samochód po raz pierwszy samodzielnie przejechał przez autostradowy punkt poboru opłat.

Zdjęcie Autonomiczny Citroën C4 Picasso /INTERIA.PL/informacje prasowe

Samochód autonomiczny Citroën C4 Picasso, opracowany przez Grupę PSA, przejechał przez największy w Europie punkt poboru opłat w Saint-Arnoult-en-Yvelines we Francji. Przejazd odbył się bez jakiegokolwiek udziału kierowcy, wyłącznie za sprawą specjalnego systemu komunikacji między samochodem a inteligentną infrastrukturą drogową. Ten udany eksperyment, przeprowadzony w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, ma kluczowe znaczenie na drodze do upowszechniania samochodów autonomicznych z funkcjami poziomu 4 (mind off - bez udziału kierowcy). Wieńczy rozpoczęty w 2016 roku program rozwojowy i umacnia współpracę między dwoma ważnymi podmiotami ze świata transportu samochodowego: Grupą PSA oraz VINCI Autoroutes, największym operatorem infrastruktury drogowej w Europie. Jest to pierwszy ważny krok w tworzeniu systemów komunikacji między samochodami autonomicznymi a niezbędnymi dla ich upowszechnienia nowymi generacjami inteligentnej infrastruktury drogowej.

Przejazd przez bramkę autostradową to złożona operacja o strategicznym znaczeniu

W przypadku samochodu autonomicznego przejazd przez bramkę autostradową jest złożoną operacją. Wymaga umiejętności zapanowania nad chaotycznym ruchem samochodów, które w sposób przypadkowy kierują się do poszczególnych stanowisk, jak również właściwego pokierowania samochodem autonomicznym w strefie bez oznakowania poziomego.

Chodzi również o wytyczenie trasy samochodu autonomicznego w taki sposób, aby automatycznie dojechał do odpowiednio wyposażonego stanowiska poboru opłat mierzącego jedynie 3 metry szerokości. Ponadto samochód autonomiczny musi potrafić właściwie zareagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje, jakie mogą się zdarzyć przy przejeździe przez bramkę.