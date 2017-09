Audi samo pojedzie w korku

Pilot jazdy w korkach Audi AI, to pierwszy na świecie system umożliwiający zautomatyzowaną jazdę na poziomie 3. wg. skali Instytutu SAE. Koncern z Ingolstadt zaprezentował rozwiązanie na przykładzie systemu zamontowanego w nowym Audi A8.

Zdjęcie Audi AI to kolejny poziom zautomatyzowanego prowadzenia /INTERIA.PL/informacje prasowe

W sytuacji, gdy nowe Audi A8 porusza się w szyku "jeden za drugim" po autostradzie i z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, Audi AI przejmuje zadanie prowadzenia pojazdu. W takiej sytuacji zarządza ruszaniem, przyspieszaniem, manewrowaniem i zwalnianiem w granicach obranego pasa ruchu. Radzi sobie również z nagłymi sytuacjami, np. z takimi gdy inny pojazd wjeżdża na pas tuż przed nami. Sygnały sterujące, których system potrzebuje dla zautomatyzowanej jazdy, pozyskiwane są z centralnego sterownika systemu wsparcia kierowcy (zFAS) oraz metodą wtórnej fuzji danych ze sterownika czujników radarowych.

Gdy kierowca aktywuje pilota jazdy w korkach może zdjąć nogę z pedału gazu, a ręce z kierownicy. Musi jednak zachować czujność i być zdolnym do ponownego przejęcia kontroli nad pojazdem, kiedy system tego zażąda. Inaczej niż podczas jazdy automatycznej na poziomie 2., osoba prowadząca nie musi ciągle nadzorować pojazdu i może skupić się na innych aktywnościach proponowanych przez pokładowy system infotainment. Zakres możliwości automatycznej jazdy i możliwości zajęcia się innymi czynnościami, zależy jednak ściśle od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Audi virtual cockpit w nowym Audi A8 wyświetla wtedy stylizowany obraz poruszającego się pojazdu i jego otoczenia.

W trakcie pracy pilota jazdy w korkach Audi AI, kierowcę cały czas monitoruje kamera, sprawdzająca, czy prowadzący jest gotów do ponownego przejęcia kontroli nad pojazdem. Kamera analizuje pozycję i ruchy głowy oraz powiek i generuje pliki anonimowych danych. W sytuacji, gdy na przykład oczy kierowcy są zamknięte przez określony czas, system zmusza go do ponownego przejęcia zadania prowadzenia. Może to nastąpić w trzech fazach - od ostrzeżenia dźwiękowego i wizualnego, aż do wdrożenia hamowania awaryjnego. Jeśli prędkość pojazdu przekroczy 60 km/h lub w sytuacji, gdy korek się rozładuje, pilot jazdy w korkach również informuje kierowcę o konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem. Gdy osoba prowadząca zignoruje wezwania i odpowiednie ostrzeżenia, Audi A8 zahamuje awaryjnie i zatrzyma się w obrębie wybranego pasa ruchu.

Wdrożenie pilota jazdy w korkach Audi AI wymaga zarówno jasności co do przepisów prawa obowiązujących w danym kraju, jak i adaptacji i przetestowania systemu na konkretnym rynku. Ponadto brać należy pod uwagę różne procedury homologacyjne w różnych państwach i różne terminy ich trwania. Stąd Audi podjęło decyzję, że system pilota jazdy w korkach w nowym A8 będzie wprowadzany na rynki stopniowo, w zależności od dostosowania przepisów prawnych tam obowiązujących.