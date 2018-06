Audi łączy samochód elektryczny z domem

Audi przenosi ideę mobilności elektrycznej poza pojęcie motoryzacji i tworzy połączenie pomiędzy samochodem, a domem. Wszystko po to by zoptymalizować koszty ładowania akumulatorów.

Zdjęcie Audi e-tron bezprzewodowo zintegrowane z osieciowanym domem /INTERIA.PL/informacje prasowe

Niemiecka marka oferuje różne rozwiązania umożliwiające ładowanie akumulatorów swych elektrycznych modeli w domu. Pierwszy standardowy system umożliwia ładowanie z mocą wyjściową do 11 kW. Opcjonalny system ładowania "conncet" podwaja moc do 22 kW, o ile nasze Audi e-tron wyposażone jest w drugą ładowarkę. Wykorzystując domowy system zarządzania energią HEMS, system "connect" łączy również samochód z domową infrastrukturą poprzez sieć Wi-Fi, dając możliwość użycia inteligentnych funkcji ładowania.

"Chcemy, by elektryczny samochód bezprzewodowo łączył się z inteligentnie osieciowanym domem. To powód, dla którego połączyliśmy siły z dwoma wiodącymi na rynku dostawcami systemów zarządzania energią w domu, czyli z Hager Group i SMA Solar Technology. Wierzymy, że współpraca zaowocuje stworzeniem systemu ładowania, który będzie najbardziej wygodny dla użytkownika" -wyjaśnia Fermin Soneira, szef marketingu produktów w AUDI AG.

Ładowanie zoptymalizowane pod względem kosztów i emisji CO2

Wykorzystując system ładowania connect i zrównoważony system HEMS, klient ma możliwość ładowania Audi e-tron w dopasowanej do swych potrzeb i możliwości taryfie opłat za energię elektryczną. W ten sposób można ładować akumulator w godzinach, w których energia elektryczna jest tańsza, uwzględniając przy tym indywidualne czynniki, takie jak planowany czas wyjazdu i aktualny poziom naładowania. System connect pozyskuje niezbędne tu informacje o stawkach opłat albo bezpośrednio z HEMS albo z danych, które klient wcześniej wprowadził do portalu myAudi. Jeśli dom wyposażony jest w system fotowoltaiczny, użytkownik może zoptymalizować proces ładowania akumulatora, tak by większość energii niezbędnej do naładowania Audi e-tron generowana była właśnie przez ogniwa fotowoltaiczne. Elektryczny SUV bierze przy tym pod uwagę prognozowane okresy najlepszego nasłonecznienia i aktualny poziom przepływu energii elektrycznej wytworzonej w domu do sieci publicznej.

Ochrona przed blackout’em

Inteligentne funkcje ładowania chronią też klienta w przypadku tzw. blackout’u. Samochód zawsze ładowany jest do maksymalnego poziomu możliwego do uzyskania w domowej sieci elektrycznej. System uwzględnia przy tym zapotrzebowanie na elektryczność innych odbiorników w domu, tak by uniknąć przeciążenia sieci i co za tym idzie rozłączenia bezpieczników. Indywidualne statystyki i postęp procesu ładowania można kontrolować na stronie internetowej myAudi i w aplikacji myAudi app na smartfonie. Poza czasem ładowania i ilością pobranej energii elektrycznej, system dostarcza również szczegółowych informacji na temat kosztów. Dane te przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, a portal daje możliwość tworzenia statystyk i ich dalszego eksportu.

Niemiecki koncern jest w tej chwili w procesie przekształcania się z klasycznego wytwórcy samochodów, w dostawcę kompleksowych systemów mobilności. Szeroka gama inteligentnych rozwiązań umożliwia ładowanie elektrycznych Audi nie tylko w domu, ale także w drodze.