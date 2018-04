Audi e-tron Vision Gran Turismo - z konsoli PlayStation na tor wyścigowy

Stworzone pierwotnie wyłącznie na potrzeby wirtualnych wyścigów na PlayStation 4 elektryczne Audi, teraz, we współpracy z Formułą E, nabiera realnych kształtów.

Zdjęcie Audi e-tron Vision Gran Turismo /materiały prasowe

Począwszy od najbliższego wyścigu Formuły E 14 kwietnia w Rzymie, klienci i goście Audi będą mieli niepowtarzalną okazję przejażdżki po torze wyścigowym jako pasażerowie modelu e-tron Vision Gran Turismo. Ten jedyny w swoim rodzaju samochód został skonstruowany i wyprodukowany w centrum przedprodukcyjnym Audi na przestrzeni zaledwie jedenastu miesięcy. Wzorem dla realnego pojazdu było auto z gry PlayStation.

Projektanci stworzyli Audi e-tron Vision Gran Turismo na potrzeby konkursu “Vision Gran Turismo" rozpisanego z okazji 15. rocznicy powstania popularnej gry. Do konkursu stanęło wielu producentów motoryzacyjnych z całego świata, przedstawiając projekty swych wirtualnych pojazdów. Wiele z tych pojazdów zostało później zbudowanych w naturalnej skali i prezentowanych było np. podczas imprez targowych. Jednak to właśnie Audi e-tron Vision Gran Turismo zostało pierwszym tej rangi samochodem koncepcyjnym, przeniesionym do świata realnego w postaci w pełni funkcjonalnego pojazdu.

"Jesteśmy z tego naprawdę dumni" - podkreśla szef stylistów Audi, Marc Lichte. " "Chociaż tworzenie wirtualnego pojazdu pozwala na znacznie większą swobodę i na rysowanie koncepcji, które są trudne do zrealizowania w rzeczywistości, nie chcieliśmy by ten samochód był taką właśnie koncepcją na kołach. Naszym celem był w pełni funkcjonalny pojazd.