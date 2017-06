Audi e-tron Sportback już za 2 lata

Niemiecka marka poinformowała, że niedawno zaprezentowane Audi e-tron Sportback trafi do produkcji już w 2019 roku. Zaledwie rok po elektrycznym SUVie Audi e-tron.

Zdjęcie Audi e-tron Sportback /YouTube

Cztery pierścienie przygotowują się do rozpoczęcia produkcji zupełnie nowego samochodu elektrycznego - Audi e-tron Sportback. Auto to, wraz z Audi e-tron, ma zwiększyć konkurencyjność marki w tym ważnym, przyszłościowym segmencie pojazdów.

- Podejmując decyzję o produkcji Audi e-tron Sportback pokazujemy, że Audi podchodzi bardzo poważnie do zagadnień mobilności elektrycznej. Drugi w naszym portfolio całkowicie elektryczny model sprawi, że moce produkcyjne naszej fabryki w Brukseli będą optymalnie wykorzystane - powiedział prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi AG ds. produkcji i logistyki.

Bazą do wersji produkcyjnej nowego elektrycznego samochodu jest pojazd koncepcyjny Audi e-tron Sportback, pokazany na wystawie Audi Shanghai 2017.



Ten wszechstronny samochód, to czterodrzwiowe gran turismo z napędem elektrycznym o mocy 320 kW. Jego stylistyka w udany sposób łączy elementy typowe dla marki Audi, z przełomowymi koncepcjami dotyczącymi detali. Wszystkie rozwiązania techniczne i pakiet napędu elektrycznego, zostały dopasowane specjalnie do architektury pojazdu.

Koncepcyjny model Audi e-tron Sportback ma trafić do produkcji już w 2019 roku. Przypominamy, że rok wcześniej linie produkcyjną opuści elektryczny SUV Audi e-tron.