Nowe nawigacje TomTom dla zawodowych kierowców

TomTom wprowadził na polski rynek nowe nawigacje TomTom GO Professional, stworzone z myślą o zawodowych kierowcach. Nowa seria nawigacji zawiera dożywotnie mapy aktualizowane przez Wi-Fi, wybór trasy dostosowanej do rodzaju pojazdu oraz punkty POI wyselekcjonowane specjalnie dla ciężarówek, pojazdów dostawczych oraz autokarów tj. stacje benzynowe i parkingi.

Nowe nawigacja TomTom dla zawodowych kierowców

Nawigacja wyznacza odpowiednie trasy dostosowane do wymiarów, ciężaru, ładunku i maksymalnej prędkości samochodu ciężarowego, autobusu lub pojazdu dostawczego, a jednocześnie przedstawia kierowcy realistyczny czas przybycia. Urządzenie zawiera ponad 50 000 stacji benzynowych dla ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów, parkingów, restauracji i punktów usługowych w całej Europie. Firma TomTom starannie wybrała te dedykowane miejsca z DKV, Parky ou rBus i Les Routiers w celu zaspokojenia potrzeb zawodowych kierowców.



TomTom GO Professional pomaga przewidywać zatory oraz ich unikać. Alerty o zbliżających się korkach zapobiegają nagłemu hamowaniu. Nawigacja pokazuje również odległość od zatoru lub wypadku oraz miejsca, w których często one się zdarzają. Korzystając z usługi TomTom Traffic w nawigacji, kierowcy ciężarówek, samochodów dostawczych oraz autokarów mogą bezpiecznie dotrzeć na czas zgodnie z planem, nawet jeśli muszą podróżować w godzinach szczytu.



Nowe nawigacje TomTom

Nowe nawigacje TomTom GO PROFESSIONAL są dostępne w czterech modelach: