Wodorowa ciężarówka Toyoty wyjedzie na ulice Los Angeles

Mieszkańcy Los Angeles i Long Beach będą mieli niedługo okazję oswoić się z widokiem zaskakująco cichej ciężarówki. 23 października rozpocznie się długofalowy test prototypowego samochodu ciężarowego Toyoty napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Zdjęcie Project Portal to w pełni funkcjonalna ciężarówka /INTERIA.PL/informacje prasowe

Samochód będzie służył do obsługi portów w Los Angeles i Long Beach. Program ma za zadanie sprawdzić użyteczność technologii ogniw paliwowych w samochodach ciężarowych. Testy zostaną przeprowadzone w ramach projektu Clean Air Action Plan, realizowanego przez port Los Angeles, którego celem jest znaczące obniżenie emisji szkodliwych substancji, produkowanych przez pojazdy i urządzenia portowe.

Wodorowa ciężarówka ma ponad 670 KM mocy oraz około 1800 Nm momentu obrotowego. W samochodzie pracują dwa zestawy ogniw paliwowych z Toyoty Mirai i niewielka jak na pojazd tych gabarytów bateria o pojemności 12 kWh. Ładowność ciężarówki wynosi 36 290 kg, a jej zasięg z obciążeniem to ponad 320 km na jednym tankowaniu.

Do tej pory podczas prac rozwojowych samochód Project Portal pokonał ponad 6400 km z obciążeniem, emitując wyłącznie wodę. Teraz jest gotowy do pracy. Auto będzie służyło do transportu towarów z terminali portowych w Los Angeles i Long Beach do pociągów towarowych i magazynów. Dziennie będzie pokonywał średnio 320 km na krótkich dystansach. Ogniwa paliwowe zostaną w ten sposób sprawdzone pod względem możliwości ciągnięcia dużych ciężarów, a zespół badawczy zbierze dane o osiągach i możliwościach ciężarówki na wodór w rzeczywistych warunkach. Z czasem trasy z obciążoną naczepą będą wydłużane. Program testowy jest realizowany przez zespół TMNA Project Portal, we współpracy z działem serwisu, części i akcesoriów Toyoty oraz Southern Counties Express (SCE).

Project Portal został zaprezentowany po raz pierwszy w kwietniu tego roku. Jest to kolejne zastosowanie napędu na wodorowe ogniwa paliwowe obok osobowego sedana Mirai, koncepcyjnej limuzyny Lexus LF-FC, wodorowych wózków widłowych pracujących w wielu fabrykach w Japonii oraz miejskich autobusów FC Bus, które kupiły m.in. władze Tokio. Project Portal to w pełni funkcjonalna duża ciężarówka o mocy i napędzie obrotowym odpowiednych do transportu towarów, która nie emituje żadnych szkodliwych substancji ani gazów cieplarnianych. Duże pojazdy ciężarowe są źródłem znacznego procenta zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez porty w Los Angeles i Long Beach. Wodorowa ciężarówka Toyoty może okazać się wydajnym sposobem na dalszą redukcję emisji, realizowaną przez władze portu w ramach projektu Clean Air Action Plan.