Autonomiczne pojazdy według Intela

Dzięki wspólnej inicjatywie Intela i BMW w drugiej połowie tego roku na ulice ma wyjechać 40 prototypowych autonomicznych aut BMW serii 7.

Zdjęcie BMW iNext ma zadebiutować w 2021 roku /INTERIA.PL/informacje prasowe

Pojazdy te mają łączyć rozwiązania Intela, technologię wizualizacji komputera samochodowego firmy Mobileye oraz wiodące w branży badania BMW nad wysoce zautomatyzowanymi funkcjami napędowymi. Te wspólnie opracowane prototypy pomagają utorować drogę do uruchomienia w 2021 roku pierwszego, wysoko zautomatyzowanego pojazdu produkcyjnego, BMW iNext.

Intel, BMW i Mobileye to jednak nie jedyne firmy współpracujące nad tym zaawansowanym projektem. Do wspomnianej trójki dołączyła w maju marka Delphi. Została ona partnerem ds. rozwoju i integratorem systemów na potrzeby platformy autonomicznej jazdy. Liczba technologii wymaganych do stworzenia w pełni autonomicznych pojazdów jest oszałamiająca. Samochody potrzebują czujników, aby odbierać sygnały technologii LIDAR, sonaru i radaru oraz sygnały optyczne. Na ich pokładach muszą znaleźć się koncentratory zdolne gromadzić dane z milionów punktów, mikroprocesory oraz systemy szybkiej łączności, dzięki którym możliwe będzie przetwarzanie i przesył zbieranych informacji.

Zdjęcie BMW planuje produkcję samochodów autonomicznych 3 i 4 stopnia / INTERIA.PL/informacje prasowe

Podczas spotkania z dziennikarzami, Christian Lamprechter, dyrektor zarządzający Intela zapewniał o ogromie prac pochłaniający cały zespół, a sam projekt autonomicznego samochodu oraz pracę nad jego usprawnieniem porównał do obierania cebuli i odrywaniu kolejnych warstw za, którymi napotykamy następne.

Jedno nie ulega wątpliwości - pojazdy autonomiczne będą miały wpływ na cały świat. W Monachium Intel zaprezentował dane z badania przeprowadzonego przez "Passenger Economy" dotyczące potencjalnych skutków gospodarczych popularyzacji autonomicznej jazdy. Z ich prognoz jasno wynika, że w niedalekiej przyszłości może czekać nas gwałtowny wzrost w analizowanym sektorze — od poziomu 800 miliardów USD w roku 2035 do 7 bilionów USD w roku 2050. Fundamentem ekonomii pasażerskiej będą autonomiczne pojazdy i inteligentne technologie miejskie. Czas, który dotychczas kierowcy poświęcali na prowadzenie pojazdów, otworzy przed nimi nowe możliwości, prowadzące do stopniowej rekonfiguracji całych branż i kreowania nowych sektorów. Pojazdy autonomiczne maja nie tylko pozwolić nam zaoszczędzić czas, ale także wpłynąć bezpośrednio na bezpieczeństwo.

Zdjęcie Pojazdy autonomiczne będą miały wpływ na cały świat / INTERIA.PL/informacje prasowe

Zmiany czekają także całą infrastrukturę sieciową. Zaprezentowane przez Intela obliczenia wskazują, że już niebawem samochody autonomiczne będą generować blisko 4 TB danych. Obecne standardy mogą nie dać rady z taką ilością przesyłanych informacji.