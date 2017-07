Autonomiczne mini-samochody będą patrolować ulice Dubaju

Władze Dubaju ogłosiły właśnie, że do końca roku na ulice miasta będą patrolować autonomiczne roboty.

Zdjęcie Robot będzie wyposażony w kamerę 360 /YouTube /Internet

Pojazd nazywa się O-R3 i jest produkowany przez firmę OTSAW. To niewielka maszyna, poruszające się na czterech kółkach i wyglądająca jak dziecięca zabawka imitująca samochód. O-R3 wyposażono w kamerę 360 i szereg czujników, które skanują otoczenie przy współpracy z zaawansowanymi algorytmami wykrywają zagrożenia. Jeśli zostanie ono wykryte, robot automatycznie powiadomi najbliższej znajdujące się służby.

Robot będzie dodatkowo wyposażony w drona, który będzie mógł dotrzeć do miejsc niedostępnych dla pojazdu. O-R3 będzie poruszał się dzięki silnikom elektrycznym, które będą w stanie rozpędzić go do prędkości 15 km/h.



Wideo OTSAW Robotics O-R3

Władze Dubaju zamówiły 100 takich maszyn, które mają wyjechać na ulice jeszcze przed rokiem 2020. Przedstawiciele administracji liczą, że do 2030 roku 25 procent obowiązków policjantów przejmą roboty.



Warto wspomnieć, że to nie jedyny robot, który ma zastąpić patrolujących ulicę policjantów. Na targach GITEX 2016 zaprezentowano również humanoidy, które mają poruszać się po ulicach i wykonywać żmudne czynności, które dotychczas znajdowały się w zakresie obowiązków policjantów. Mowa tutaj o prostym udzielaniu pomocy, informacji, doradzaniu, a także monitorowaniu ulic w poszukiwaniu przestępstw i przestępców.