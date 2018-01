Żelazny Tron w Wielkiej Piramidzie Cheopsa w Gizie?

Zaawansowane badania wykorzystujące cząstki elementarne do przeskanowania wewnętrznych struktur Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizie ujawniły coś niespodziewanego - wielką pustą komnatę długą jak boisko piłkarskie. Pierwotnie naukowcy nie mieli pojęcia, co mogło się w niej znajdować. Istnieją teorie, że komnata pełniła niegdyś funkcje sali tronowej.

Zdjęcie Jakie tajemnice skrywa Wielka Piramida Cheopsa w Gizie? /AFP

- Istnieje możliwa interpretacja, zgodna z tym, co wiemy na temat egipskiej religii pogrzebowej, o której mowa w tekstach opisujących piramidy. W tych tekstach powtarzają się doniesienia, że zanim faraon dotrze do gwiazd północny, będzie musiał minąć "bramy nieba" i usiąść na swoim "żelaznym tronie" - powiedział Giulio Magli, profesor archeoastronomii z Politechniki Mediolańskiej.



Jeżeli w dużej komnacie odkrytej w Wielkiej Piramidzie znajduje się tron, jest on prawdopodobnie wykonany z litego żelaza. Inny tron odnaleziony w tej samej piramidzie wykonano z drewna pokrytego płatami złota. Możliwe, że żelazny tron ma podobną konstrukcję, tyle że zamiast złota pokrywają go cienkie blachy wykonane z kawałków meteorytów. Starożytne teksty wskazują, że Egipcjanie byli świadomi pochodzenia meteorytów, nadając im "magicznych" właściwości.



Zdjęcie Element zaznaczony na czerwono to tajemniczy fragment wewnątrz piramidy / materiały prasowe

Reklama

Jedynym sposobem, aby przekonać się czy w Wielkiej Piramidzie Cheopsa faktycznie stoi żelazny tron jest eksploracja tzw. północnego szybu piramidy, który może łączyć się z niedawno odkrytą komnatą. Niestety, jest on za wąski, aby mogli przecisnąć się przez niego ludzie, ale niewykluczone, że wkrótce zostaną przeprowadzone kolejne prace badawcze z udziałem robotów.



Zdjęcie Kadr z filmu "Gwiezdne wrota" / materiały prasowe