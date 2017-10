WZ Kolejny koniec zaczyna się 15 października

23 września 2017 miał mieć miejsce koniec świata. Amerykański numerolog David Meade był przekonany, że właśnie tego dnia z Ziemią zderzy się tajemnicza planeta, najprawdopodobniej Nibiru, co doprowadzi do globalnych zamieszek i kataklizmów. Nic takiego się nie wydarzyło, bo Meade popełnił błąd w obliczeniach.

Zdjęcie Czy czeka nas zagłada nuklearna? /AFP

Meade jest przekonany, że koniec świata rozpocznie się już 15 października 2017 r., czyli w najbliższą niedzielę. Będzie to proces długi i gwałtowny - czeka nas 7 lat potężnych trzęsień ziemi, huraganów, tsunami i wojen atomowych, które zniszczą ludzkość.



Pomijając wojny atomowe - zjawiska naturalne, takie jak huragany, tsunami i trzęsienia ziemi zdarzają się cały czas. Skąd Meade wie, że te, które nadchodzą będą naszym gwoździem do trumny? Wszystkiemu winna jest zbliżająca się planeta Nibiru, o której istnieniu NASA nic nie wie. Nie wiedzą tez tysiące astronomów-amatorów z całego świata, którzy prędzej czy później by ją wypatrzyli.



Można zatem założyć, że David Meade nie wie, o czym mówi, a sprzedawane przez niego teorie mają na celu zwiększyć sprzedaż jego książek.