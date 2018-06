Wyjaśniono zagadkę rzekomego "pojazdu UFO" na Marsie

Tajemnicza marsjańska formacja skalna wprowadziła wielu badaczy w osłupienie. Pewien element widoczny na zdjęciu satelitarnym wyglądał jak statek kosmiczny obcych. Nietypowy kształt na powierzchni Medusae Fossae na Marsie uważany był przez wielu za dowód istnienia życia na Czerwonej Planecie.

Niektórzy twierdzili, że skała w rejonie Medusae Fossae to statek kosmiczny

Formacja skalna, którą nazwano Medusae Fossae ma liczne wzgórza oraz płaskowyże, jednak spore wybrzuszenie na jednym ze wzniesień wywołało lawinę komentarzy i domniemań, czy jest to pozostałość po obcej cywilizacji. Ufolog Scott C. Waring uznał, że to najprawdopodobniej wrak rozbitego statku kosmicznego.

Dr Lujendra Ojha, naukowiec z Johns Hopkins University w Baltimore, rozwiał jednak wszystkie wątpliwości co do niezwykłej skały i potwierdził, że formacja jest całkowicie naturalnym elementem geologicznym, a nie statkiem kosmicznym. Nowe zdjęcia Marsa wykonane w wysokiej rozdzielczości przez Europejską Agencję Kosmiczną dały naukowcom dużo jaśniejszy obraz tego zbioru skał. Badania sugerują, że formacja jest całkowicie naturalna i uformowała się w pobliżu równika po gwałtownych erupcjach wulkanicznych 3 miliardy lat temu.

Medusae Fossae została po raz pierwszy zaobserwowana w latach 60. ubiegłego wieku przez amerykański statek kosmiczny Mariner.

Zdjęcie Zdjęcie, które wzbudziło kontrowersje badaczy / materiały prasowe