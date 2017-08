W piramidzie Cheopsa znajduje się ukryta komnata

Przeprowadzone prawie 2 lata temu skanowanie termiczne Wielkiej Piramidy w Gizie wykryło anomalie temperaturową, która została zinterpretowana jako ukryte pomieszczenie wewnątrz słynnego monumentu. Co może się w nim znajdować? To do dziś pozostaje tajemnicą.

Zdjęcie W najsłynniejszej z piramid znajdują się wciąż nieodkryte pomieszczenia /©123RF/PICSEL Technauka "Scan Pyramids" - technologie pomogły rozszyfrować tajemnicę Piramidy Cheopsa

Specjaliści przeprowadzili skanowanie cieplne piramidy o świcie, gdy gigantyczny budynek jest ogrzewany z zewnątrz, a następnie po zachodzie Słońca, gdy piramida stygła. Zmierzenie prędkości fazy ogrzewania i chłodzenia umożliwiło im wykrycie pustych miejsc w piramidzie. Naturalnie, eksperci nie korzystali jedynie z analizy termograficznej. Poszukiwania anomalii były prowadzone przy użyciu skanu 3D, a nawet analizy promieniowania kosmicznego. Jednak nawet mnogość metod nie umożliwiła wskazania konkretnego miejsca, gdzie znajduje się wejście do tajemniczej komnaty.

Jedną z odkrytych "pustych przestrzeni" jest korytarz ukryty tuż za północną ścianą Piramidy. Obecnie naukowcy nie wykluczają istnienia również drugiej ukrytej komnaty, leżącej pod jednym z opadających korytarzy we wnętrzu budowli. Zgodnie ze słowami Mehdiego Tayoubi, prezesa Instytutu HIP nadzorującego projekt ScanPyramids: "Wszystkie wykorzystane przez nas urządzenia, mają za cel znaleźć miejsce, w którym znajduje się wnęka. Wiemy, że istnieje, ale staramy się dowiedzieć, gdzie konkretnie jest".

Głównym problemem badaczy jest niemożność wykonywania odwiertów. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę że piramidy w Gizie to jeden z cudów świata, ale w związku z tym, pomimo, że istnienie ukrytej komnaty potwierdzono jeszcze w październiku 2015 roku, eksperci wciąż nie są pewni, gdzie dokładnie się ona znajduje. Nie mówiąc już o tym, co może zawierać.

Sugeruje się, że znajduje się tam miejsce spoczynku legendarnej królowej Nefretete, żony Akhenatena, jednego z najbardziej kontrowersyjnych władców władających Egiptem, ale jest to tylko teoria. Żadna z piramid znajdujących się na płaskowyżu w Gizie nie zawierała w sobie mumii Faraona, ani hieroglifów, które mogłyby na to wskazywać.