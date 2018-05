W Montanie zastrzelono tajemnicze stworzenie podobne do wilka

Naukowcy badają DNA dziwnego zwierzęcia podobnego do wilka, które zostało zabite na rodzinnym ranczo w Denton w Montanie. Póki co, nie wiadomo, czy jest to przedstawiciel nieznanego gatunku, czy po prostu nietypowy osobnik wilka.

Zdjęcie Nie wiadomo czym jest tajemnicze zwierzę zastrzelone w Montanie /Fot. Montana FWP /materiały prasowe

Opierając się na fotografiach, specjaliści mają wątpliwości, czy jest to wilk czystej krwi, czy nieznany gatunek będący hybrydą jakiegoś dzikiego psa. Zwierzę zostało przetransportowane do laboratorium Bozeman w stanie Montana, gdzie przeszło wstępne oględziny. Ostateczną odpowiedź o przynależności gatunkowej będzie można poznać dopiero po przeprowadzonych testach DNA.



Ty Smucker, specjalista od wilków z Montana FWP powiedział lokalnej gazecie, że jego zdaniem to hybryda psa i wilka. Nie byłoby to zaskoczeniem, ponieważ podobne krzyżówki pojawiały się już wcześniej.

Zdjęcie Fot. Montana FWP / materiały prasowe

- Mieliśmy kilka przypadków hybryd wilka z psem. Jeden grasował gdzieś we wschodniej Montanie i zabijał owce jak szalony. W końcu go złapaliśmy i okazało się, że to krzyżówka - powiedział Ty Smucker.



Taka hipoteza jest o wiele bardziej prawdopodobna niż proponowane przez miłośników sensacji teorie o chupacabrze czy wymarłym wilku strasznym. Psy mogą rozmnażać się z wilkami i tworzyć płodne potomstwo. Teoretycznie wilk jest w stanie rozmnażać się z każdym typem psa, ponieważ mają taką samą ewolucyjną przeszłość.



Wilki powszechnie występują w stanie Montana, a straty przez nie wywoływane kosztują kraj ok. 100 000 dol. rocznie.