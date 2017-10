To nie starożytni Egipcjanie zbudowali Sfinksa i piramidy w Gizie?

Niedługo ma się ukazać książka, której autorzy dowodzą, że historia starożytnego Egiptu jest w dużej mierze nadinterpretowana. Gerry Cannon i Malcolm Hatton przeprowadzili historyczne badania Sfinksa oraz piramid z Gizy i zakwestionowali funkcjonujący w nauce pewnik, zgodnie z którym zostały one zbudowane przez Egipcjan.

Czy piramidy zostały zbudowane jako schrony przed uderzeniem meteorytów?

Zdaniem badaczy, drugi Wielki Sfinks znajduje się gdzieś pod piaskami na płaskowyżu w Gizie, a Wielka Piramida, zwana piramidą Cheopsa, została zbudowana tysiące lat wcześniej, niż do tej pory przypuszczano. Sugerują tym samym, że nie mogli tego dokonać prymitywni Egipcjanie.

Nie Egipcjanie, więc kto?



Historycy kwestionują pogląd, że to starożytni Egipcjanie zbudowali Wielką Piramidę w Gizie. Badacze twierdzą, że zabytki zostały wzniesione przez zapomnianą cywilizację, która istniała na Ziemi jeszcze przed nastaniem państwa faraonów. Autorzy książki poddają też w wątpliwość konwencjonalne myślenie o tym, że starożytni Egipcjanie zbudowali swoje słynne grobowce około 2500 r. p.n.e.

„Sfinks musiał być wyrzeźbiony w czasach, gdy w jego okolicy nie było piasku, a mogło to być około 12 tysięcy lat temu” - powiedział Gerry Cannon.

Jeśli zdanie ekspertów jest prawdziwe, oznacza to, że Sfinks został zbudowany co najmniej 12,5 tysiąca lat temu i stał w Gizie jeszcze przed rozpoczęciem epoki lodowej, a uszkodzenia powłoki chroniącej wielkie piramidy mogły być wywołane nie tyle erozją co jakimś kataklizmem sprzed wielu tysięcy lat. Być może wspominanym przez wiele religii potopem.

Eksperci rozważają teorię, wedle której masywne struktury zostały wzniesione przez zaawansowaną, starożytną cywilizację. Nie trudno się domyślić, że sugerują mityczną cywilizację atlantydzką, która rzekomo została pochłonięta przez wielką powódź. Natomiast ich zdaniem mniejsze piramidy w Gizie i w Egipcie to już prawdopodobnie dzieło samych starożytnych Egipcjan, które można nazwać naśladownictwem.

Świadczyć ma o tym analiza ewolucji metod budowlanych zastosowanych np. przy wznoszeniu łamanej piramidy Snorfu w dzisiejszym Dahszur. Można na tej podstawie spekulować, że egipscy władcy usiłowali budować dla siebie monumenty podobne do tych, które znali z Gizy i które uważali za wzór.