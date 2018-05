Tajemnicze zwierzę wyrzucone na brzeg Walii

Na walijskiej plaży pojawiło się ciało tajemniczego zwierzęcia, a naukowcy nie są pewni, co to takiego.

Zdjęcie Naukowcy nie wiedzą jeszcze co to za zwierzę zostało wyrzucone na brzeg w Swansea /materiały prasowe Zagadki Przyrody Stwór morski wyrzucony na brzeg Filipin

Ciało tajemniczego stworzenia zostało znalezione przez 41-letnią Beth Janettę podczas spaceru z psami na plaży Rhossili w Swansea. Stworzenie o długości 1,5 m ma długi ogon i głowę, choć część już uległa rozkładowi.



- Początkowo chciałam uciec, gdy to zobaczyłam. Z daleka wyglądało to na rozkładającego się walenia. Wrzuciłam zdjęcie na Facebooka i rozgorzała dyskusja. Wiele osób uważa, że to coś podobnego do krokodyla. Chciałabym dowiedzieć się, co to za gatunek - powiedziała Beth Janetta.



Dan Forman - ekspert z Uniwersytetu w Swansea - powiedział, że to "na pewno nie krokodyl", chociaż na pierwszy rzut oka tak wygląda. Jedną z możliwości jest, że rozkładające się ciało należy do morświna, delfina lub foki.

