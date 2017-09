Tajemnicze światła nad Meksykiem. Co je wywołało?

W Meksyku doszło do silnego trzęsienia ziemi, któremu towarzyszyły "dziwne światła". Czym one są?

Zdjęcie Nad Meksykiem można było zaobserwować takie niezwykłe światła /materiały prasowe

Trzęsienie ziemi o sile 8,2 stopni w skali Richtera w ubiegłym tygodniu nawiedziło Meksyk (więcej informacji w tym artykule). W tym samym czasie na niebie pojawiły się tajemnicze światła, które wiele osób wzięło za UFO. Teraz wiadomo, czym one tak naprawdę są.



W internecie pojawiło się mnóstwo materiałów wideo pokazujących błyski rozjaśniające nocne niebo nad Mexico City, które nie należały ani do piorunów, ani świateł samolotów. Przyczyną ich powstania było trzęsienie ziemi, a dokładniej określony typ skał.



Badania opublikowane w 2014 r. wyjaśniają, że te tajemnicze światła mogą występować w wielu formach, takich jak błękitne płomienie, kule świetlne lub szybkie błyski przypominające błyskawice.



- W niektórych typach skał to nagromadzenie naprężeń może powodować rozpad par ujemnie naładowanych atomów tlenu w podłożu, co objawia się w postaci prądu elektrycznego wydobywającego się przez pęknięcie w skale. Jeżeli jest wystarczająco dużo atomów, może dochodzić do jonizacji kieszonek powietrza i powstawania plazmy, która emituje światło - powiedziała Leila Ertolahti z Uniwersytetu Farleigh Dickinson.



Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Mexico City w ubiegłym tygodniu było najsilniejszym od prawie 100 lat. Przy sile 8,2 w skali Richtera można było odczuć drżenia podłoża blisko 1000 km od epicentrum.