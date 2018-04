​Rysunki z Nazca są starsze niż myśleliśmy

Analizując słynne rysunki z Nazca, archeolodzy przypadkowo odkryli ponad 50 wcześniej nieznanych starożytnych geoglifów.

Zdjęcie Rysunki z Nazca są starsze niż do tej pory myśleliśmy /materiały prasowe

Niektóre liczące zaledwie kilkanaście centymetrów średnicy rysunki są często trudne do zauważenia gołym okiem. Zostały wyryte w ziemi ponad tysiąc lat temu, a z biegiem czasu wiele z nich zostało zredukowanych do postaci zagłębienia w podłożu. Najnowsze analizy z wykorzystaniem dronów rzucają nowe światło na rysunki z Nazca.

Reklama

Archeolodzy uważają, że niektóre z nowo odkrytych linii sięgają dalej w przeszłość niż kultura Nazca (200-700 r.n.e.) i powstały najprawdopodobniej w czasach kultur Paracas i Topara, między 500 a 200 r.n.e. Linie Nazca zwykle składają się z wielokątów, podczas gdy kultura Paracas często przedstawiała na rysunkach ludzi.



Rysunki Nazca znajdują się ok. 400 km na południe od Limy i składają się z układu geometrycznych linii. Najsłynniejsze z nich to koliber, małpa i pająk o powierzchni 750 km2. Okazuje się, że ludzie eksperymentowali z masywnymi rysunkami jeszcze przed pojawieniem się kultury Nazca. Do dziś nie ma pewności, do czego rysunki miały służyć, ale prawdopodobnie spełniały rolę rytualną.



Zdjęcie Rysunki z Nazca znajdują się ponad 400 km od Limy / AFP

Archeolodzy chcą zarejestrować nowo odkryte linie w peruwiańskim Ministerstwie Kultury.