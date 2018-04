Odkryto tajemniczy wrak statku niedaleko Australii

W wodach otaczających Australię znaleziono tajemniczy wrak statku o nieznanym pochodzeniu.

Zdjęcie Wrak statku uchwycony przez sonar /fot. Australian Institute of Marine Science (AIMS) /materiały prasowe

Wrak został znaleziony w ubiegłym tygodniu 60 m pod powierzchnią wody północno-zachodniego wybrzeża Australii Zachodniej. Zdarzenie to miało miejsce po tym, jak statek badawczy Solander należący do Australian Institute of Marine Science (AIMS) odnotował dziwną aktywność na sonarze.



- Kapitan zauważył niezwykłą aktywność na sonarze. Wróciliśmy, aby przyjrzeć się temu bliżej i udało nam się odwzorować z dużą szczegółowością co to takiego. Było całkiem jasne, że nie jest to naturalna formacja - powiedział Miles Parsons, jeden z naukowców AIMS.



Od dziobu do rufy wrak mierzy około 37 m. Do tej pory pozostaje on niezidentyfikowany. Co ciekawe, nie ma zapisów sugerujących, że statek tej wielkości zatonął kiedykolwiek w tych wodach.



Naukowcy mają pewne podejrzenia, co do samego statku. Wrak jest w stosunkowo dobrej formie z nienaruszonym kadłubem. Jest on prawdopodobnie wykonany ze stali. Uczeni sugerują, że może być to statek rybacki z lat 70. lub 80. ubiegłego wieku. Jest jednak za wcześnie na formułowanie ostatecznych oświadczeń.