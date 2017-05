Odcisk ludzkiej stopy znaleziony na skale liczącej ponad 250 mln lat

Skała pochodząca z okresu permskiego, datowana na 251 - 299 milionów lat została odnaleziona na szlaku Zapaty w Nowym Meksyku jeszcze w 1987 roku. Na kamieniu znajduje się odcisk ludzkiej stopy, który zgodnie z wynikami badań, powstał ponad 200 milionów lat temu. Skoro w tym czasie na Ziemi nie było ludzi, jak wytłumaczyć jej pochodzenie?

Zdjęcie Odcisk z Zapaty - niezwykłe znalezisko czy zwyczajne oszustwo? /Innemedium.pl Technauka Niezwykłe znaleziska. Ludzie istnieli miliardy lat temu?

Odcisk z Zapaty to odbicie ludzkiej stopy na permskim wapieniu. Zostało ono poddane analizie przez Jerry’ego MacDonalda, który odkrył również inne ślady odbite w prehistorycznej skale, znajdujące się kilka kilometrów od miejsca, w którym znaleziono pierwszy odcisk. Tajemniczy ślad został zbadany również przez doktora Dona Pattona, który twierdzi, że skała z Nowego Meksyku nosi prawdziwy odcisk ludzkiej stopy.

Reklama

Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest oczywiście wiek skały. Zdaniem badaczy, pochodzi ona z okresu od 251 do 299 milionów lat temu, czyli jeszcze sprzed pojawienia się dinozaurów. Jak wiadomo, Perm (razem z Paleozoikiem) zakończył się wymieraniem permskim, największym masowym wyginięciem w historii Ziemi, w którym wymarło prawie 90 proc. gatunków morskich i 70 proc. gatunków lądowych.

Artykuł „Petrified Footprints: A Puzzling Parade of Permian Beasts” z czasopisma „The Smithsonian” tak opisuje zagadkowe odkrycie:

„Skamieniałości, które zebrał MacDonald, to między innymi takie, które paleontolodzy nazywają 'problematycznymi'. Na przykład jeden ze śladów wygląda na pozostawiony przez stworzenie o trzech palcach, które najwyraźniej zrobiło kilka kroków, a potem znikło – jakby odleciało. W Permie nie istniały żadne trójpalczaste zwierzęta, a tym bardziej ptaki. Istnieje kilka śladów, w których istoty zdają się chodzić na tylnych nogach, wyglądają prawie na stworzenia małpokształtne. Na tabliczkach z piaskowca zauważyłem niezwykle duże i głębokie ślady, każdy z pięcioma palcami i pazurami. Uważam, że wyglądają podobnie jak ślady niedźwiedzia. Ssaki pojawiły się dużo później, jednak naukowcy zgadzają się, że kamień z odciskami pochodzi zdecydowanie z okresu Permu”.

Wiele osób kwestionuje jednak autentyczność śladu, ponieważ wykazuje on kilka „nienaturalnych cech”. Linia i pozycja palców jest ułożona dość nietypowo, a pięta jest węższa i bardziej okrągła w porównaniu do normalnej stopy. Kilka osób podkreśliło, że jest to odcisk stopy pokrytej błotem, co może nieco zmieniać jej kształt.

Oczywiście pozostaje też bardziej nieprawdopodobna teoria, zgodnie z którą istota, która pozostawiła wspomniany ślad nie była wcale człowiekiem. Co jeśli inna humanoidalna rasa, zamieszkiwała naszą planetę ponad 200 milionów lat temu i to właśnie jej przedstawiciel jest twórcą problematycznego odcisku? Nie da się ukryć, że to dość interesująca koncepcja, ale dopóki ostatecznie nie potwierdzi się autentyczności znaleziska, najbezpieczniej byłoby chyba stwierdzić, że jest to nadzwyczaj ciekawa plotka.