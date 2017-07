Obiekt przypominający kość sfotografowany przez łazik Curiosity?

Czy Łazik Curiosity dokonał odkrycia na Marsie, które może być dowodem na to, że miliony lat temu istniało tam życie? Poszukiwacze UFO twierdzą, że na powierzchni Czerwonej Planety znaleziono obiekt przypominający wyglądem... kość.

Zdjęcie Czy odkryty na zdjęciu z Marsa obiekt to kość? Raczej nie, ale warto wiedzieć, skąd biorą się takie teorie /Innemedium.pl

Od kiedy łazik Curiosity 6 sierpnia 2012 roku wylądował na Marsie, ziemscy naukowcy byli w stanie wykonać wiele istotnych dla nauki eksperymentów, oraz wykonać tysiące fotografii. Dzięki łazikowi naukowcy NASA odkryli, że starożytny Mars najprawdopodobniej posiadał odpowiednie warunki, aby mogły na nim żyć mikroorganizmy. W próbkach odnaleziono węgiel, wodór, tlen, fosfor oraz siarkę. Podczas swojej wędrówki, łazik sfotografował obiekty o kształtach, które wielu osobom wydają się, delikatnie mówiąc, podejrzane.

Reklama

Niektórzy twierdzą, że na części zdjęć z Marsa wyraźnie widać obiekty, których nie powinno tam być. Na przestrzeni lat wiele osób doszukiwało się na zdjęciach śladów obcych pojazdów, naczyń, humanoidów, a nawet ogromnych krabów. Jedna z takich fotografii ma rzekomo pokazywać przedmiot przypominający kość leżącą wśród skał.

Zdjęcie Czy odkrycie to wyłącznie przykład pareidolii? / Innemedium.pl

Wiele znalezisk, które przedstawiane są jako domniemane niewiarygodne obiekty na powierzchni Marsa, zdaniem naukowców są po prostu przykładem pareidolii. Co to takiego? Zjawisko polegającego na dopatrywaniu się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. NASA twierdzi, że również i tym razem tajemnicza "kość" to tylko skała o niecodziennym kształcie.

Zdjęcie Po lewej kość, po prawej - rzekome odkrycie na Marsie / Innemedium.pl

Jest to o tyle istotne stwierdzenie, że podczas gdy naukowcy z NASA akceptują istnienie mikroorganizmów na Marsie o tyle formy życia posiadające szkielety mocno przetasowałyby obowiązujące dogmaty naukowe. Jednak nie ma powodu, by przekreślać słowa naukowców. Tajemnicza formacja rzeczywiście przypomina kość, ale równie dobrze można przyrównać ją do rafy koralowej lub - jak twierdzą sceptycy - do erodującego kawałka skały.