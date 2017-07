Na zdjęciu satelitarnym Antarktydy dostrzeżono wrak UFO?

Jeden z amatorskich poszukiwaczy anomalii na Antarktydzie natrafił na dość interesujące znalezisko. Jego zdaniem, tajemniczy obiekt zarejestrowany na zdjęciu z 2005 roku jest pojazdem UFO zakopanym w antarktycznym lodzie.

Zdjęcie Czy na Antarktydzie rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający /Innemedium.pl Niewyjaśnione Na Księżycu znaleziono kolejną "bazę obcych"

Historia znaleziska jest o tyle ciekawa, że poprzednie zdjęcie z 2004 roku nie odnotowało żadnego obiektu o tym kształcie. Oznacza to, że jego domniemany upadek lub jakiekolwiek inne zdarzenie, stojące za pojawieniem się tego osobliwego kształtu, musiało mieć miejsce w czasie, dzielącym wykonanie obu fotografii.

Reklama

Anomalia jest większa niż może się zdawać - ma ok. 16 metrów długości i 3 metrów szerokości. Jeżeli jest to niezidentyfikowany obiekt latający, to jego rozmiary pasują do zeznań wielu osób, które twierdzą, że miały kontakt z UFO.

Znalezisko niewątpliwie rozbudzi zainteresowanie społeczności ufologicznej. Szczególnie, że może być interpretowane jako dowód na istnienie na Antarktydzie ukrytych baz nazistowskich, a sam obiekt przypomina kształtem słynne Haunebu, czyli latający pojazd w kształcie talerza, który Niemcy mieli rzekomo skonstruować podczas II wojny światowej.