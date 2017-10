Mumie z Nazca nie pochodzą z Ziemi?

W pobliżu Nazca w Peru kilka miesięcy podobno znaleziono trójpalczaste "mumie" z wydłużonymi głowami. Czy to przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej? Specjaliści od mumifikacji nie są przekonani.

Zdjęcie Mumie z Nazca /materiały prasowe

Jamie Maussan i grupa ufologów na YouTube ujawnili, że mumie przedstawiają nowe gatunki reptilianów, których nie opisano nigdy wcześniej. Aby to potwierdzić zespół Maussana odegrał scenkę przeprowadzania poważnych badań naukowcych.



- Patrząc na wszystkie cechy charakterystyczne, które udało nam się ustalić, uważamy, że te ciała są rodzajem gadów o humanoidalnych ciałach. Potrafimy to stwierdzić po porowatej skórze, która przypomina skórę gadów. Musimy przeprowadzić badania genetyczne, aby określić biologiczne pochodzenie tych istot - powiedział Maussan.



Osoby zaangażowane w organizację Światowego Kongresu Mumii całkowicie zdyskredytowały badania dotyczące tajemniczych "mumii", określając je mianem pseudonauki.



Póki co, nie ma pewności czy odnalezione mumie są prawdzie czy fałszywe. Archeologowie od dawna znajdują wydłużone czaszki na całym świecie.