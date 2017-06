Grupa Anonymous: NASA przygotowuje się na ujawnienie prawdy o UFO

Mało kto nie słyszał o organizacji hakerskiej Anonymous. Członkowie tej grupy włamywali się już na konta członków ISIS, badali tajemnice Donalda Trumpa oraz udzielali się w Polsce podczas akcji protestacyjnej przeciw umowie ACTA. Tym razem hakerzy zabrali się za sekrety NASA.

Zdjęcie Zdaniem grupy Anonymous, NASA przygotowuje się na ujawnienie prawdy o UFO /AFP

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim z filmów Anonymous na Youtubie, NASA przygotowuje się do ujawnienia informacji na temat życia pozaziemskiego. Doniesienia na ten temat miały zostać przekazane podczas prac amerykańskiego Komitetu ds Kosmosu i Technologii, reprezentowanego przez przez profesora Thomasa Zurbuchena. Zgodnie z jego wypowiedzią:

"Nasza cywilizacja zbliża się do momentu odkrycia dowodów na pozaziemskie życie w kosmosie. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje aktywności i misji, które poszukują obcego życia, znajdujemy się na granicy jednego z największych i najważniejszych odkryć w historii".

Wideo