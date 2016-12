Georgia Guidestones – zagadkowy monument okultystów

Jakie tajemnice skrywa Georgia Guidestones, kamienny monument wzniesiony w stanie Georgia, określany przez niektórych jako Amerykański Stonehedge?

Na całym świecie istnieją wielkie pamiątki po starożytnych cywilizacjach - zapatrzonych w gwiazdy, zafascynowanych astrologią, praktykujących dziwne ceremonie, ocierające się o okultyzm. Wznoszone przez tamtych ludzi tajemnicze budowle do dziś pozostają niezrozumiałe przez przeciętnego mieszkańca Ziemi. Wiadomo tylko, że takie miejsca jak Stonehenge służyły obrzędom, zgromadzeniom, a przy określonym układzie gwiazd stawały się żywymi symbolami pielęgnowanych wartości. Wiele wskazuje na to, że monumentalne głazy, ustawiane według wskazówek astrologii, nie są reliktem przeszłości. Wiele wskazuje na to, że współcześnie również powstają fascynujące punkty, budzące dreszcz emocjii- wprowadzające element strachu przed niepoznanym. Na przykład Georgia Guidestones.

Miasteczko Elberton jest położone na dość opustoszałym terenie w amerykańskim stanie Georgia. Niezwykle spokojna okolica, zamieszkała przez prostolinijnych ludzi, stroniących od rozgłosu i niepotrzebnego zgiełku, została wybrana na współczesny symbol do złudzenia przypominający starożytne kamienne budowle. I równie tajemniczy. Intrygująca jest również historia powstania tego miejsca.

Otóż w czerwcu 1979 roku lokalna społeczność obserwuje wizytę gościa. Nienagannie ubrany, inteligentny nieznajomy, nie przedstawiwszy się z imienia i nazwiska, planuje niecodzienną inwestycję. On i jego mocodawcy (oczywiście w pełni anonimowi) chcą wybudować pomnik zawierający przesłanie do ludzkości. Zatrudniają lokalną firmę, która stawia sześć kamiennych płyt, o łącznej wadze ponad 120 ton.

Na czterech pionowych tablicach zostaje wyryty tekst - dziesięć tajemniczych punktów, swoistych wytycznych na temat dalszego funkcjonowania świata. Treść wyrażona jest w ośmiu językach nowożytnych: angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim, hebrajskim, arabskim, suahili i hindi. Te same słowa, ta sama treść, ten sam niejasny sens:

- Utrzymuj ludzkość poniżej 500 000 000, w nieustannej równowadze z naturą,

- Mądrze kieruj reprodukcją,

- Jednocz ludzkość,

- Kieruj się namiętnością - wiarą - tradycją - i innymi rzeczami z ważnych powodów,

- Chroń ludzi i narody sprawiedliwym prawem i słusznymi sądami,

- Pozwól wszystkim narodom rządzić i rozwiązuj problemy na forum światowym,

- Unikaj nieistotnych praw i bezużytecznych urzędników,

- Równoważ prawa prywatne z obowiązkami socjalnymi,

- Nagradzaj prawdę - piękno - miłość - szukaj harmonii w nieskończoności,

- Nie bądź rakiem dla Ziemi - zostaw miejsce dla natury.

Zapisy intrygujące, ogólne, zawoalowana treść. Największe kontrowersje wzbudził zapis o utrzymaniu populacji na poziomie 500 milionów - w latach osiemdziesiątych XX wieku dużo się mówiło o przeludnieniu świata, o problemach z tym związanych, ale nagłe zmniejszenie ilości mieszkańców globu z 4,5 miliarda do 500 milionów wydawało się rewolucyjnym hasłem, wręcz nawołującym do masowej eksterminacji.

Czym w istocie są dzwudziestowieczne tablice z Georgii? Dr Stanley Monteith, zajmujący się tajemnicą tego monumentu, odnalazł w miasteczku Elberton ślady świadczące o tym, że głazy zostały stworzone jako inspiracja filozofią okultystyczną a ceremonie i tajemnicze święta do dziś obchodzone są w tym miejscu. Doskonale pasuje do tego układ kamieni, odwołujący się do korelacji astronomicznych. Boki, a także wykuta w środkowym bloku szczelina, wskazują na wschody i zachody słońca podczas przesilenia wiosennego i zimowego. Z kolei otwór wykuty w kamiennym dachu ma niezwykłą właściwość - promienie słońca wchodzące w samo południe padają na kamień centralny w taki sposób, że można określić aktualny dzień roku. Stąd porównania do Stonhenge - zarówno jeżeli chodzi o właściwości astrologiczne, jak i z uwagi na przeznaczenie, owiane ciemną mgłą tajemnicy.