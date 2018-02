Erdstall - niezwykłe podziemne tunele w samym centrum Europy

Archeolodzy odkryli tysiące podziemnych tuneli pod kontynentem europejskim. Odnajduje się je na ogromnym obszarze pomiędzy Szkocją a Turcją. Na dodatek naukowcy nie mają pojęcia, kto je zbudował, ani po co. Na przestrzeni lat sugerowano nawet, że tunele tworzą jeden wielki kompleks podziemnych dróg. Jaka jest prawda?

Tunele zostały szczegółowo opisane przez niemieckiego archeologa dr Heinricha Kuscha oraz jego żonę Ingrid w książce pt. "Tajemnice podziemnych drzwi w starożytnym świecie". Twierdzili oni, że bardzo podobne tunele były wykopane pod setkami osad neolitycznych w całej Europie. Dodatkowo, sugerowali, że fakt iż tak wiele tuneli przetrwało postulowane przez nich 12 000 lat wskazuje na to, że sieć była budowana niezwykle solidnie. W miarę upływu lat liczne teorie związane z powstawaniem tuneli ulegały jednak zmianie, a ich szacowany wiek został zmniejszony najpierw do 5000 lat a następnie do około 1000.

W samych Niemczech znajduje się około 700 metrów tych podziemnych tuneli nazywanych przez nich tunelami Erdstall. W austriackiej Styrii, kolejnych 350. W całej Europie znajduje się tysiące takich tuneli ciągnących się ze Szkocji aż do krajów na kontynencie. Tunele są stosunkowo wąskie i mierzą przeważnie około 70 centymetrów szerokości. W niektórych miejscach są nawet małe pomieszczenia do przechowywania narzędzi lub jedzenia i odpoczynku.

Niezależnie od tego, kto był twórcą podziemnych korytarzy, odkrycie rozległej sieci tuneli pokazuje, że niegdyś nasi przodkowie spędzali dzień nie tylko na polowaniach i zbieractwie. Sugeruje się, że podobne podziemne tunele odnajdywane na terenie Szkocji, Irlandii, Niemiec, Austrii czy Francji miały służyć za zabezpieczenie na wypadek ataku. Czy jednak celem ich istnienia było wyłącznie zagwarantowanie sobie drogi ucieczki? Część z badaczy sugeruje, że rzeczywistym przeznaczeniem korytarzy było umożliwienie bezpiecznego podróżowania. Twierdzą oni, że podziemne tunele chroniły ludzi przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, a nawet wojen. Jednak na razie są to jedynie teorie i obecnie cel istnienia tuneli Erdstall pozostaje nieznany.

Wbrew popularyzowanym historiom, tunele nie stanowią jednolitej podziemnej autostrady. Pomimo tego, skala konstrukcji, z jaką mamy do czynienia, jest imponująca. Osobliwy rozmiar tuneli budzi tym większe kontrowersje, jeśli zdajemy sobie sprawę z legend, zgodnie z którymi twórcami tych budowli miały być skrzaty. Jedną z lokalnych nazw dla tuneli miało być bowiem słowo Schrazelloch, co oznacza „Skrzacia dziura”. Czy zatem tajemnicze podziemne tunele mogły mieć jakiś związek z istnieniem skrzatów? A może było to po prostu jedyne logiczne wyjaśnienie dla ówczesnych ludzi, którzy w ten sposób tłumaczyli sobie niewielki rozmiar korytarzy? Niestety, wygląda na to, że kwestia tuneli pozostanie jeszcze długo bez odpowiedzi.