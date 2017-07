Eksperyment Filadelfia - najbardziej tajemniczy projekt II wojny światowej

Czy można przenieść się w czasie lub nagle zniknąć? A może taka możliwość teleportacji istniała już 70 lat temu? W latach 40-tych XX wieku Amerykanie pracowali nad sposobem, dzięki któremu ich statki miałby stać się niewykrywalne dla radarów wrogich wojsk. Tak przynajmniej brzmi oficjalna wersja.

Zdjęcie Tajemnica USS Eldridge do dzisiaj emocjonuje badaczy tajemnic okresu II wojny światowej Fot. Kadr z filmu "Projekt Filadelfia" (wersja z 2012 roku) /materiały prasowe

Ich badanie nad niewidzialnością zostało zrealizowane w ramach "Projektu Tęcza", bardziej znanego pod nazwą Eksperyment "Filadelfia", który miał być jednym z największych sukcesów w dziejach nauki. Cały eksperyment miały przygotowywać takie tuzy nauki jak Nikola Tesla, John von Neumann, Thomas Townsend Brown i Albert Einstein, który miał bezpośrednio nadzorować jego przebieg.

Według oficjalnej wersji opublikowanej przez marynarkę wojenną USA projekt ten dotyczył eskortowca USS Eldrige, który miał na celu wzmocnienie alianckich sił w walce z niemieckimi U-Bootami.



Wykorzystanie pól magnetycznych do stworzenia osłony przeciwtorpedowej wokół osi okrętu miało stanowić skuteczne odparcie sił przeciwnika. Według spekulacji eskortowce miały być także... niewidzialne, nad czym pracować miał sam Albert Einstein.

Przykrywa dla Einsteina

Archiwa personalne armii amerykańskiej w St. Louis zawierają dokumenty jasno stwierdzające, że Einstein zatrudniony był dorywczo w Departamencie Marynarki Wojennej jako "pracownik kontraktowy Służb Specjalnych". Naukowiec pracował dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych od 31 maja 1943 roku do 30 czerwca 1946 roku, Oficjalnie zajmował się uzbrojeniami konwencjonalnymi, torpedami i minami morskimi.

Jednakże niektórzy, a wśród nich rzekomi świadkowie naoczni - Carlos Allende i uczestnicy eksperymentu - Alfred Bielek, twierdzą, że była to tylko przykrywka. W rzeczywistości marynarka wojenna miała wykorzystać opracowaną przez Einsteina teorię jednolitego pola, a sam projekt miał dowieść istnienia, i zbadać właściwości jednobiegunowego pola magnetycznego.

Zdjęcie Albert Einstein był rzekomo bardzo zaangażowany w Projekt Filadelfia / AFP

W głównej mierze przeprowadzający eksperyment byli zainteresowani wątkiem zakrzywiania światła - w silnym polu elektromagnetycznym eskortowiec miał stawać się niewidzialny i co więcej - uzyskać zdolność teleportacji.

Tajemniczy 28 październik 1943

Tamtego pamiętnego dnia, nikt zapewne nie spodziewał się, że data ta na długo zostanie wpisana w karty tajemniczych historii nauki. Według badaczy tamtych wydarzeń, właśnie 28 października 1943 roku, w bazie marynarki wojennej w Filadelfii, przeprowadzono Eksperyment "Filadelfia".

Okręt USS Eldrige został otoczony przez silne pole magnetyczne. Na pokładzie znajdowali się tylko członkowie niezbędnej załogi, zaś naukowcy i oficerowie przyglądali się wszystkiemu z bezpiecznej odległości. Jedynym, odrębnym świadkiem eksperymentu był podobno wspomniany wcześniej Carlos Allende, który znajdował się na pokładzie cumującego w pobliżu transportowca.

Relacje naocznego świadka donoszą, że okręt nagle otoczyła dziwna, zielona poświata - mgła, która dosłownie go pochłonęła. W czasie tej operacji miały mieć miejsce również niezwykłe efekty optyczne. USS Eldrige zniknął, a następnie doszło do jego teleportacji.

W momencie, gdy zaczął się ponownie pojawiać, nagle "coś błysnęło", okręt znów znikł na dobre, by podobno pojawić się w oddalonej o 500 km bazie marynarki wojennej w Norfolk w Wirginii. Kilka minut upłynęło nim rzekomo zdematerializował się w Norfolk i ponownie otoczony zieloną mgiełką pojawił w porcie w Filadelfii.

Opłatkane skutki

Sam okręt powrócił w nienaruszonym stanie, jednak dla zdrowia załogi skutki eksperymentu miały były wręcz katastrofalne. Marynarze mieli połączyli się z nim na poziomie molekuł, co oznaczałoby, że dosłownie zlali się z okrętem podczas teleportacji.

Jednym z załogantów, który podobno przeżył eksperyment, bo w ostatniej chwili udało mu się wyskoczyć z pokładu, był nieżyjący już Alfred Bielek. Jego teoria głosi, że marynarze stapiali się z pokładem, z metalowymi przegrodami lub znikali. Mężczyźni umierali w męczarniach, ginęli, płonęli, stawali się niewidzialni a ich rodziny nigdy nie poznały prawdy na temat ich śmierci.

Zdjęcie USS Eldridge DE-173 Fot. National Archives and Records Administration / Wikipedia

Tak niespodziewany efekt i przeraźliwe konsekwencje eksperymentu spowodowały, że marynarka postanowiła utajnić cały projekt. Zespół naukowców został rozwiązany a eksperyment odwołano.

W dzienniku pokładowym USS Eldrige znalazły się informacje zaprzeczające jego obecności w bazie w Filadelfii, zaś naoczni świadkowie zostali zmuszeni do złożenia deklaracji zachowania tajemnicy w tej sprawie.

Fakt czy mit?

Czy Eksperyment "Filadelfia" odbył się naprawdę? W 1976 roku marynarka wojenna USA wydała oficjalne oświadczenie w którym stwierdza m. in., że: " (...) ani w 1943 r., ani w żadnym innym czasie Dowództwo US Navy nie realizowało żadnych eksperymentów prowadzących do niewidzialności. Tej miary odkrycia naukowego w żaden sposób nie dałoby się zresztą ukryć na dłuższą metę" - stwierdzenie to jest trafne, aczkolwiek sceptycy uważają, że marynarka zataja fakty a eksperyment mógł się odbyć i rzeczywiście miała być badana niewidzialność, lecz nie taka, o jakiej myślimy.

Eksperymentowi bowiem mogła podlegać niewidzialność magnetyczna, czyli taka, dzięki której okręty amerykańskie miały stać się niewidzialne dla mini torped o zapalnikach magnetycznych, a nie niewidzialne same w sobie z możliwością bezpośrednie teleportacji.

Teoria głosi, że USS Eldrige miał zostać zezłomowany natychmiast po zakończeniu eksperymentu. Okazało się jednak, że 15 stycznia 1951 roku Amerykanie przekazali okręt Grekom, którzy zmienili jego nazwę na HS Leon. Pod "władzą" Greków pływała po morzach i oceanach aż do późnych lat 90., a dokładnie 1999 roku został zezłomowany.

Do dziś jednak nie wiemy, czy HS Leon naprawdę był wcześniej USS Eldrige, czy też jego wierną kopią.

Być może w ten sposób próbowano zakończyć tematy spisków i spekulacji o tym niesławnym eksperymencie.