Brytyjski rząd ujawnia prawdę o UFO

Brytyjski rząd odtajnił kolejne dokumenty dotyczące obserwacji UFO.

Zdjęcie Brytyjski rząd zna prawdę o UFO /123RF/PICSEL

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w 2013 r. udostępniło niemal wszystkie dane dotyczące obserwacji UFO. Utajnione pozostało 18 dokumentów, gdyż zawierały one potencjalnie poufne informacje. W ubiegłym roku odtajniono 15 ze wspomnianych raportów, a teraz pojawiły się pozostałe trzy dokumenty. Zawierają one rozczarowującą wiadomość, że "żadne obserwacje UFO nie ujawniły niczego, co mogłoby sugerować istnienie zaawansowanych cywilizacji poza Ziemią".



W udostępnionych dokumentach nie ma ani słowa o zielonych ludzikach, chociaż Brytyjczycy poważnie traktowali problem UFO - lub używając własnej terminologii: niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych (UAP).



Raporty wskazują, że Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii prowadziło dwa projekty zajmujące się obserwacjami UFO w latach 1947-1997. Jedno z tych stanowisk było powszechnie znane, a obywatele zgłaszali tam potencjalne obserwacje nieznanych obiektów, drugi projekt był tworzony przez ekspertów wywiadu badających możliwe pozaziemskie zagrożenia.



Jednym z głównych zagrożeń pojawiających się w dokumentach była obawa, że wrogi rząd - Chiny lub były ZSRR - schwytał UFO i mógł użyć obcej technologii do ataku na Wyspy Brytyjskie. Brytyjczycy byli zdeterminowani, by znaleźć własny "latający spodek" i wykorzystać pozaziemską technologię do zdobycia przewagi militarnej, ale nic takiego się nie stało.



Jednostka zajmująca się obserwacjami UFO została zamknięta w 2000 r. Brytyjczycy doszli do wniosku, że raporty UAP "nie dostarczają oczywistych informacji przydatnych dla wywiadu". Nie wiadomo jednak, czy to nie zasłona dymna, mająca na celu odwrócić uwagę opinii publicznej od tematyki UFO.