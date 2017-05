Brytyjski rząd ujawni tajne dokumenty o obserwacji UFO

​Już wkrótce brytyjski rząd ma opublikować nieznane do tej pory informacje na temat obserwacji UFO w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Czy brytyjski rząd ujawni prawdę o UFO? /©123RF/PICSEL

Niemiecki blog Grenzwissenschaft-Aktuell zajmujący się tematyką zjawisk paranormalnych przekonuje, że rząd brytyjski już wkrótce ujawni niepublikowane wcześniej raporty o aktywności UFO.



W 2013 r. brytyjskie ministerstwo obrony (MoD) ujawniło, że wszystkie posiadane przez nie dokumenty związane z UFO trafiły do archiwów narodowych. Rok później ujawniono jednak, że istnieje 18 dokumentów, które nie zostały ujawnione, gdyż ich treść musi zostać poddana ponownej ocenie. To oczywiście sugeruje, że brytyjskie ministerstwo obrony może dysponować kluczowymi informacjami o UFO i życiu pozaziemskim.



Wspomniane dokumenty miały zostać ujawnione w 2015 r. Termin ich publikacji wielokrotnie przesuwano, a teraz mamy kolejny - czerwiec 2017 r. Według bloga Grenzwissenschaft-Aktuell najnowsze opóźnienie jest spowodowane wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w Wielkiej Brytanii 8 czerwca.



"Ze względu na nadchodzące wybory w Wielkiej Brytanii i przepisy dotyczące departamentów rządowych w okresie przedwyborczym, dokumenty zostaną ujawnione dopiero po wyborach. Pracujemy nad tym, aby dokumenty były gotowe do publikacji w połowie czerwca" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.



Mimo iż jest mało prawdopodobne, że w omawianych dokumentach znajdziemy potwierdzenie istnienia życia pozaziemskiego, to mogą zawierać one kilka cennych informacji dotyczących obserwacji UFO w latach 70. ubiegłego wieku.