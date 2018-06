Zielona herbata niszczy komórki raka

Naukowcy odkryli niedawno, że nanocząstki pochodzące z liści herbaty mogą hamować i niszczyć komórki raka płuc.

Uczeni z Indii i Uniwersytetu w Swansea odkryli cudowne właściwości kropek kwantowych - rodzaju nanocząstek o wielkości zaledwie 1/4000 grubości ludzkiego włosa. Są tam małe, że mogą przenikać do nanoporów komórek rakowych i powodować efekt cytotoksyczny, czyli ich rozsadzenie. Pozwala to na zabicie do 80 proc. komórek rakowych.



Wykorzystanie nanocząstek jest testowane w wielu różnych dziedzinach - kropki kwantowe są wykorzystywane w nowoczesnych telewizorach, a także w obrazowaniu nowotworów, ponieważ ich zmienna struktura nadaje im unikalne właściwości fluorescencyjne. Jednak proces ich wytwarzania jest skomplikowany i kosztowny, a ponadto może mieć toksyczne skutki uboczne.



Naukowcy postanowili zatem opracować pierwszą metodę wytwarzania nietoksycznych nanocząstek. Wykorzystano do tego ekstrakt z liści herbaty Camellia sinensis, do którego dodano dwa inne związki chemiczne. Kiedy sprawdzano je pod kątem obrazowania komórek nowotworowych, zauważano, że działają one w inny sposób. Kropki kwantowe zabijały komórki rakowe.



- Nasze badania potwierdziły wcześniejsze dowody na to, że ekstrakt z liści herbaty może być nietoksyczną alternatywą dla tworzenia kropek kwantowych. Prawdziwym zaskoczeniem był jednak fakt, że kropki kwantowe aktywnie hamowały wzrost komórek raka płuc. Nie spodziewaliśmy się tego - powiedział dr Sudhagar Pitchaimuthu, główny autor badań.



To może być prawdziwy przełom w walce z nowotworami, choć konieczne są dalsze badania.