Zanieczyszczenia przyczyną co szóstego zgonu

W 2015 r. różnego rodzaju zanieczyszczenia spowodowały śmierć 9 mln osób na całym świecie.

W najnowszym raporcie "The Lancet" czytamy, że praktycznie wszystkie te zgony miały miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Najgorzej pod tym względem wypada Bangladesz i Somalia. Najlepiej Brunea i Szwecja.



Aż 2/3 z wymienionej liczby zgonów było spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Przyczyną większości zgonów były choroby niezakaźne związane z zanieczyszczeniami, czyli choroby serca, udar czy rak płuc.



- Zanieczyszczenie jest czymś więcej niż tylko wyzwaniem dla środowiska. Jest to głębokie i wszechobecne zagrożenie, które dotyka wielu aspektów ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia - powiedział prof. Philip Landrigan ze szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku.



Zanieczyszczenia powietrza odpowiadają za 6,5 mln przedwczesnych zgonów. W tę grupę wlicza się zanieczyszczenia powietrza ze źródeł zewnętrznych, takie jak gazy i cząstki stałe w powietrzu oraz pochodzące z gospodarstw domowych - z procesu spalania drewna lub węgla.



Kolejną dużą grupą zanieczyszczeń są zanieczyszczenia wody, które przyczyniły się do 1,8 mln zgonów na świecie. Zanieczyszczenia w miejscu pracy powiązano z 800 000 przypadkami zgonów.