Wkrótce testy uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie

Naukowcy poszukują 500 brytyjskich pacjentów, aby wypróbować na nich nową "uniwersalną" szczepionkę przeciwko grypie.

Zdjęcie Nowa szczepionka przeciwko grypie zrewolucjonizuje naszą walkę z chorobą? /© Glowimages

Szczepienia są najlepszą bronią przeciwko grypie jaką mamy, ale nie zawsze są skuteczne. Ostatniej zimy szczepionka zmniejszyła ryzyko grypy u dorosłych w wieku poniżej 65 lat aż o 40 proc., ale u osób powyżej 65. roku życia ledwo działała. Układ odpornościowy u starszych osób jest słabszy, przez co nie reagują one na szczepionki jak młodzi.



Prof. Sarah Gilbert z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważa, że ich szczepionka może pomóc zarówno osobom młodym, jak i starszym. Zdaniem brytyjskiego NIHR będą to pierwsze na świecie badania uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie.



Osoby w wieku 65 lat i starsze mieszkające w hrabstwach Berkshire i Oxfordshire zostaną zaproszone do wzięcia udziału w badaniu. Połowie z 500 ochotników zostanie podana zwykła szczepionka na sezonową grypę i placebo, a druga połowa dostanie nową szczepionkę.



Wirus grypy wygląda jak kulka pokryta szpilkami. Obecne szczepionki przeciwko grypie wykorzystują układ odpornościowy do rozpoznawania i atakowania tych "szpilek", czyli białek powierzchniowych wirusa. Ale elementy te regularnie zmieniają się, co oznacza, że szczepionka musi za tymi zmianami nadążać.



Eksperymentalna szczepionka zamiast tego zachęca organizm do wytwarzania limfocytów T skierowanym przeciwko niezmiennym białkom rdzenia wirusa umieszczonym w "kulistej" części. Jeżeli okaże się ona skuteczna, nie będzie trzeba corocznie dodawać do szczepionek nowych elementów. Powinna być ona skuteczna przeciwko każdemu rodzajowi grypy - zarówno sezonowej, jak i ptasiej i świńskiej grypie. Testy mają potrwać dwa lata.