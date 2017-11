Wkrótce mężczyźni będą rodzić dzieci

Dzięki postępom w transplantologii, już wkrótce mężczyźni będą mogli zajść w ciążę. Brzmi nieprawdopodobnie? Czołowy specjalista od medycyny reprodukcyjnej uważa, że to kwestia najbliższej przyszłości.

Zdjęcie Przeszczep macicy wkrótce także dla mężczyzny? /© Glowimages

Sukcesy w przeszczepach macicy u kobiet dają nadzieję, że kiedyś taki zabieg będzie możliwy również u mężczyzn. Prawdziwą kolebką takich operacji jest Szwecja - to właśnie tam w 2013 r. 36-letnia kobieta jako pierwsze przeszła transplantację macicy. Organ otrzymała od swojej 61-letniej koleżanki. Rok po przeprowadzonym zabiegu kobieta z przeszczepioną macicą urodziła zdrowe dziecko. To potwierdza, że technicznie jest to możliwe.



Dzięki postępom w medycynie już wkrótce podobne operacje będzie można przeprowadzać u mężczyzn - tak twierdzi dr Richard Paulson, ustępujący prezes Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Reprodukcyjnej. Takie operacje mogą być bezcenne dla osób, które przeszły operację zmiany płci. Nie ma anatomicznych przeciwwskazań, z powodu których kobieca macica nie mogłaby zostać skutecznie wszczepiona do ciała osoby transpłciowej.



- Można zrobić to jutro. Pojawią się dodatkowe wyzwania, ale nie widzę żadnego oczywistego problemu, który mógłby temu zapobiec. Osobiście podejrzewam, że znajdą się transpłciowe kobiety, które będą chciały mieć macicę i prawdopodobnie dostaną taką drogą transplantacji - powiedział dr Paulson.



Podczas gdy kobiety i mężczyźni mają miednice o innym kształcie, znajdzie się w nich wystarczająco dużo miejsca do wszczepienia macicy. Sama procedura byłaby jednak niezwykle skomplikowana, a kobieta transseksualna, która by się jej poddała, prawdopodobnie musiałaby urodzić dziecko przez cesarskie cięcie. Konieczne byłoby także podanie hormonów w celu odtworzenia zmian zachodzących w organizmie podczas ciąży.



Mimo ogromnych postępów, przeszczepy macicy nadal są traktowane jako zabiegi eksperymentalne. Brytyjscy eksperci ostrzegają, że inicjowanie ciąży u kobiet transpłciowych może być nieetyczne, ponieważ może oznaczać wysokie ryzyko mutacji płodu. Z drugiej strony, mogą istnieć duże korzyści psychologiczne dla matek noszących w brzuchu własne dziecko, to muszą one zostać "porównane z krzywdą psychologiczną dla dziecka urodzonego w ten nietypowy sposób". Takiego zdania jest Julian Savulescu z Uniwersytetu Oksfordzkiego.



Od 2014 r. w Szwecji urodziło się co najmniej 5 dzieci przez kobiety, które przeszły przeszczep macicy. Pierwsza brytyjska próba zostanie przeprowadzona w przyszłym roku przez dr Richarda Smitha z Imperial College London.