Witamina B6 gwarancją dobrych snów

Naukowcy odkryli, że witamina B6 może pomóc zapamiętywać sny. Może być ponadto wykorzystywana do leczenia koszmarów sennych i zespołu stresu pourazowego.

Zdjęcie Dzięki innowacyjnej tabletce będzie lepiej zapamiętywać sny? /123RF/PICSEL

Badania przeprowadzone przez dr Denholma Aspy'ego z Uniwersytetu w Adelaide wskazują, że jednak pigułka wystarczy do walki z zaburzeniami snu. W eksperymencie wzięło udział 100 ochotników przyjmujących przed snem albo 240 mg witaminy B6, albo placebo. Osoby, które zażyły pigułkę witaminy B6 były w stanie zapamiętać 64 proc. więcej szczegółów swoich snów od osób, które zażyły placebo.



Naukowcy wciąż nie mają pewności, dlaczego witamina B6 tak dobrze działa na sny. Wielce prawdopodobne jest, że witamina B6 odgrywa ważną rolę w przekształcaniu tryptofanu w serotoninę, co indukuje głęboki sen bez marzeń sennych. To powoduje swoiste "odbicie" i ludzie śnią tak intensywnie w ciągu ostatnich kilku godzin nocy, że są w stanie zapamiętać więcej szczegółów.



Aspy postrzega to jako krok w stronę leczenia koszmarów sennych i zespołu stresu pourazowego. Może także doprowadzić do rozwoju technik świadomego śnienia.